Роскомнадзор сформировал критерии пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в фильмах, сериалах и других медиа.
Но они вступят в силу только с 1 сентября 2023 года, даже если приказ ведомства примут в ближайшее время.
Также Роскомнадзор подготовил список фильмов и сериалов, которые нужно удалить из онлайн-кинотеатров. В их числе, например, «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем».
Итак, сайты будут заблокированы, если информация на них будет соответствовать таким критериям:
- Направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
- Убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
- Создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
- Оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
- Взывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;
- Направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости;
- Выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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