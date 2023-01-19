Роскомнадзор сформировал критерии пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в фильмах, сериалах и других медиа.

Но они вступят в силу только с 1 сентября 2023 года, даже если приказ ведомства примут в ближайшее время.

Также Роскомнадзор подготовил список фильмов и сериалов, которые нужно удалить из онлайн-кинотеатров. В их числе, например, «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем».

Итак, сайты будут заблокированы, если информация на них будет соответствовать таким критериям: