«Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов

8 декабря с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». Она отправляется к МКС.

На борту судна — космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин и два японских туриста, японский миллиардер Юсаку Маэзавы и его ассистент Йозо Хирано. Для корпорации это первая за 12 лет миссия по отправке космических туристов.

Во время старта велась прямая трансляция:

Стыковка ожидается спустя шесть часов после старта.

Полёт проходит по контракту с компанией Space Adventures. Ожидается, что экипаж проведет на МКС 12 суток и вернется на Землю 20 декабря.

В октябре на МКС слетали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимали материал для фильма «Вызов».