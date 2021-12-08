«Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов

8 декабря с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». Она отправляется к МКС.
На борту судна — космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин и два японских туриста, японский миллиардер Юсаку Маэзавы и его ассистент Йозо Хирано. Для корпорации это первая за 12 лет миссия по отправке космических туристов.
Во время старта велась прямая трансляция:
Стыковка ожидается спустя шесть часов после старта.
Полёт проходит по контракту с компанией Space Adventures. Ожидается, что экипаж проведет на МКС 12 суток и вернется на Землю 20 декабря.
В октябре на МКС слетали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимали материал для фильма «Вызов».
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Прямая трансляция: полёт киноэкипажа к МКС для съёмок фильма «Вызов»
Полёт корабля займет 3 часа 17 минут.
Киноэкипаж фильма «Вызов» вернулся с МКС на Землю
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Они провели на МКС 12 суток и отсняли 35-40 минут хронометража.
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