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    Новости

    «Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    1057
    0 минут на чтение
    «Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов

    8 декабря с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». Она отправляется к МКС.

    На борту судна — космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин и два японских туриста, японский миллиардер Юсаку Маэзавы и его ассистент Йозо Хирано. Для корпорации это первая за 12 лет миссия по отправке космических туристов.

    Во время старта велась прямая трансляция:

    Стыковка ожидается спустя шесть часов после старта.

    Полёт проходит по контракту с компанией Space Adventures. Ожидается, что экипаж проведет на МКС 12 суток и вернется на Землю 20 декабря.

    В октябре на МКС слетали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимали материал для фильма «Вызов».

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    Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Они провели на МКС 12 суток и отсняли 35-40 минут хронометража.

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