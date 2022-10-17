Российские издатели попросили депутатов разъяснить работу законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды

Иллюстрация: фрагмент обложки «Сладкая горечь магии»

Представители Российского книжного союза (РКС) 14 октября направили письмо председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну — накануне рассмотрения законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о запрете отрицания семейных ценностей. В этом письме, как пишет «Коммерсантъ», издатели попросили пояснить, как новый законопроект повлияет на классическую литературу — в том числе на произведения, входящие в школьную программу.

Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей. <…> Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его. При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом — литература неразрывна и с кино, и с театром и приведенные ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки из текста письма

Издатели приводят массу примеров из классики, уточняя, можно ли ту или иную сцену отнести к нарушению закона. Например, присутствует ли совращение малолетних в в романе «Бесы» Федора Достоевского. Или можно ли отнести к пропаганде самоубийства монолог Екатерины из пьесы «Гроза» Александра Островского. А как относится к сценам сексуального насилия в рассказах Ивана Бунина «Таня» и «Галя Ганская»? А к «Лолите» Набокова?

Хинштейн прокомментировал запрос издания. Он ответил, что пока не видел письма, но заявил, что классические сюжеты под ограничения не попадают.

По моему убеждению, классические сюжеты не подпадают под предлагаемые ограничения, поскольку речь идет о запрете именно пропаганды, то есть распространения информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Иными словами, «Лолита» пропагандой точно являться не может.

Как именно будут определяться книги, которые распространяют информацию, направленную на формирование нетрадиционных сексуальных установок, Хинштейн изданию не пояснил.

18 июля группа депутатов от КПРФ, «Справедливой России—За правду» и «Родины» внесла законопроект, расширяющий ограничения запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений — теперь уже в рамках любых возрастов, а не только среди несовершеннолетних. Первые слушания по нему в Госдуме прошли 17 октября.