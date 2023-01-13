Российские кинотеатры готовы к штрафам за прокат «Аватара 2» без лицензии

Газета «Известия» рассказала, что российские кинотеатры, прокатывающие «Аватара 2: Путь воды» без лицензии, готовы к штрафам.

Первый штраф может составить 50 тысяч рублей, а последующие — от 100 до 200 тысяч.

По данным источников издания, Минкульт знает о том, что кинотеатры показывают голливудский фильм, и будет бороться с этим по всей стране.

В то же время киносети считают, что не смогут выжить в 2023 году на одних только российских лентах.