Российские кинотеатры готовы к штрафам за прокат «Аватара 2» без лицензии

Газета «Известия» рассказала, что российские кинотеатры, прокатывающие «Аватара 2: Путь воды» без лицензии, готовы к штрафам.
Первый штраф может составить 50 тысяч рублей, а последующие — от 100 до 200 тысяч.
По данным источников издания, Минкульт знает о том, что кинотеатры показывают голливудский фильм, и будет бороться с этим по всей стране.
В то же время киносети считают, что не смогут выжить в 2023 году на одних только российских лентах.
Нам нужно десять таких «Чебурашек» и десять таких новогодних каникул, чтобы выйти хотя бы в небольшой плюс.
Однако привлечь к ответственности кинотеатры будет сложно, потому что за показ таких фильмов отвечают сторонние организации. Кроме того, для этого очень важно наличие распечатанных билетов, а на голливудские картины их продают только на сайтах.
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