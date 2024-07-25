Российский режиссер Егор Абраменко снимет хоррор для A24 со звездой «Твин Пикса»

Издание Variety заявило, что кинокомпания A24 работает над хоррором под названием «Алтарь» (Altar). Его режиссером выступит российский постановщик Егор Абраменко («Спутник»).

Главные роли исполнят Кайл Маклоклен («Твин Пикс»), Лили Коллиас («Пальмы и линии электропередач»), Дженьюэри Джонс («Безумцы»), Дэвид Крамхолц («Оппенгеймер») и дебютант Хадсон Белинг.

Сценарий напишет Уилл Судик («Мир Дикого Запада»), а в основу истории ляжет короткий рассказ Филипа Фракасси. Хотя подробности сюжета держатся в секрете, проект описывается как фильм ужасов, который рассказывает о лете мальчика, вынужденного повзрослеть быстрее, чем он мог себе представить.

Даты выхода у «Алтаря» пока нет.