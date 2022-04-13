Россияне подали к Netflix иск на 60 миллионов рублей

По данным ТАСС, российские пользователи подали к Netflix коллективный иск на 60 миллионов рублей за отказ предоставлять услуги в стране.

Адвокатское бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» подчеркнуло, что это прямое нарушение договора.

Подобные действия противоречат ГК РФ и Закону о защите прав потребителей и нарушают права пользователей сервиса на территории России.

Правда, в коллективном иске принимают участие всего 20 человек. Но желающие могут обратиться к адвокатам и присоединиться.

В начале марта Netflix временно отключил свой сервис на территории России, но пользователи с активной подпиской могли смотреть фильмы и сериалы до ее окончания.