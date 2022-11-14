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    Руководители Netflix расплакались, когда узнали, чем закончатся «Очень странные дела»

    14 ноября 2022
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    14.11.2022
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    Руководители Netflix расплакались, когда узнали детали финала «Очень странных дел»

    Братья Дафферы в одном из интервью рассказали, что уже закончили первую часть сценария пятого сезона «Очень странных дел» и сразу же взялись за работу над второй.

    Также недавно они провели двухчасовую встречу с руководителями Netflix, в рамках которой раскрыли детали финала сериала.

    Мы заставили руководителей плакать, что, как мне кажется, хороший знак. Раньше я видел, как они плачут, только на собраниях по поводу бюджетов.

    Пятый сезон по тональности будет напоминать первый, но размах событий будет соответствовать четвертому.

    Надеюсь, он будет включать в себя все понемногу.

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