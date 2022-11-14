Руководители Netflix расплакались, когда узнали, чем закончатся «Очень странные дела»

Братья Дафферы в одном из интервью рассказали, что уже закончили первую часть сценария пятого сезона «Очень странных дел» и сразу же взялись за работу над второй.

Также недавно они провели двухчасовую встречу с руководителями Netflix, в рамках которой раскрыли детали финала сериала.

Мы заставили руководителей плакать, что, как мне кажется, хороший знак. Раньше я видел, как они плачут, только на собраниях по поводу бюджетов.

Пятый сезон по тональности будет напоминать первый, но размах событий будет соответствовать четвертому.