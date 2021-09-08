«С этим местом что-то не так»: трейлер хоррора «Никто не уйдёт живым» по роману Адама Нэвилла

Netflix показал трейлер хоррора «Никто не уйдёт живым» — по одноимённому роману Адама Нэвилла.

Фильм, как и книга, рассказывает о девушке, которой удаётся снять квартиру в многоквартирном доме по удивительно низкой цене. Но вскоре она узнаёт, что дом содержит немало тайн. То что-то скребётся под столом, то в соседней квартире рыдает женщина, то ещё что-то. Вскоре девушка понимает, что пора бы отсюда делать ноги, пока до неё не добрались местные.

В книге героиню звали Стефани Бут, в фильме — Эмбар.

Производством занимается та же команда продюсеров, которая снимала «Ритуал» — фильм Netflix по другой книге Нэвилла.

Режиссёром выступил Сантьяго Менгини. Главные роли исполнили Кристина Родло, Марк Менчака, Дэвид Фильоли.

Картина выходит 29 сентября.