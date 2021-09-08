    3
    Новости

    «С этим местом что-то не так»: трейлер хоррора «Никто не уйдёт живым» по роману Адама Нэвилла

    8 сентября 2021
    08.09.2021
    1353
    0 минут на чтение

    Netflix показал трейлер хоррора «Никто не уйдёт живым» — по одноимённому роману Адама Нэвилла.

    Фильм, как и книга, рассказывает о девушке, которой удаётся снять квартиру в многоквартирном доме по удивительно низкой цене. Но вскоре она узнаёт, что дом содержит немало тайн. То что-то скребётся под столом, то в соседней квартире рыдает женщина, то ещё что-то. Вскоре девушка понимает, что пора бы отсюда делать ноги, пока до неё не добрались местные.

    В книге героиню звали Стефани Бут, в фильме — Эмбар.

    Производством занимается та же команда продюсеров, которая снимала «Ритуал» — фильм Netflix по другой книге Нэвилла.

    Режиссёром выступил Сантьяго Менгини. Главные роли исполнили Кристина Родло, Марк Менчака, Дэвид Фильоли.

    Картина выходит 29 сентября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Life is Strange: True Colors. Уроки эмпатии 9
    0
    8267
    Обзор Life is Strange: True Colors. Уроки эмпатии

    Компактная, цельная и атмосферная

    Черновик 903
    0
    168628
    Профессиональная и не очень критика в 31-м выпуске подкаста

    Три обзорщика и один критик ищут своё место в жизни

    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени» 6
    0
    75453
    Какие сериалы продолжаются в сентябре 2021? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени»

    А ещё возвращаются «Смешарики», остросюжетный триллер в духе «Лангольеров» и российская фантастика про робота-полицейскую.

    Станислав Лем
    0
    100850
    Расскажите о любимом произведении Станислава Лема! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

    500-1000 знаков вполне достаточно для одного пункта.

    Видео: обзор настолки «Основатели мрачной гавани»
    0
    189801
    Видео: обзор настолки «Основатели Мрачной гавани»

    Игра уже в продаже!

    Воспоминания 5
    0
    80388
    «Воспоминания»: утонувший фильм от создательницы «Мира Дикого Запада»

    Полнометражный дебют невестки Кристофера Нолана про влюблённого продавца флешбэков. 

    Какие новые сериалы смотреть в сентябре? «Основание», «Y: Последний мужчина» и аниме по «Звёздным войнам»
    0
    129560
    Какие новые сериалы смотреть в сентябре 2021? «Основание», «Y: Последний мужчина» и аниме по «Звёздным войнам»

    Едва ли не самый насыщенный месяц для любителей фантастики! 

    Обзор Twelve Minutes 7
    0
    141393
    Обзор Twelve Minutes. Концовка портит всю игру?

    Добротный мистический триллер оборачивается тяжёлой драмой о людских секретах, поданной в самых худших традициях дешёвых сериалов.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 2
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 2
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить