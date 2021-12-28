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    Новости

    Самые ожидаемые фильмы 2022 года — по опросу американских зрителей

    28 декабря 2021
    28.12.2021
    1613
    1 минута на чтение
    Самые ожидаемые фильмы 2022 года — по опросу американских зрителей

    Компания Fandango, занимающаяся продаже онлайн-билетов в кинотеатрах США, провела опрос среди более 6 тысяч зрителей, чтобы узнать о самых ожидаемых фильмах года.

    Опросы проводили как среди блокбастеров в целом, так и среди отдельных жанров вроде анимации, хорроров и боевиков.

    Самый ожидаемый блокбастер

    1. «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда»
    2. «Человек-паук: Через вселенные 2»
    3. «Бэтмен»
    4. «Тор: Любовь и гром»
    5. «Мир Юрского периода 3»
    6. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
    7. «Аватар 2»
    8. «Аквамен 2»
    9. «Топ Ган: Мэверик»
    10. «Миссия невыполнима 7»
    Самые ожидаемые фильмы 2022 года — по опросу американских зрителей 1

    Самый ожидаемый боевик

    (без супергероики)

    1. «Мир Юрского периода 3»
    2. «Аватар 2»
    3. «Топ Ган: Мэверик»
    4. «Миссия невыполнима 7»
    5. «Анчартед»

    Самый ожидаемый семейный/анимационный фильм

    1. «Человек-паук: Через вселенные 2»
    2. «Базз Лайтер»
    3. «Миньоны: Грювитация»
    4. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
    5. «Соник 2 в кино»

    Самый ожидаемый хоррор

    1. «Хэллоуин заканчивается»
    2. «Крик»
    3. «Нет»
    4. «Дитя тьмы: Первое убийство»
    5. «Чёрный телефон»

    Из опроса также следует, что 94% зрителей планируют чаще ходить в кино в 2022-м. 88% опрошенных в восторге от грядущих новинок 2022-го. Четверо из пяти опрошенных хотят увидеть в кино пять или более фильмов.

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