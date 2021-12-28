Компания Fandango, занимающаяся продаже онлайн-билетов в кинотеатрах США, провела опрос среди более 6 тысяч зрителей, чтобы узнать о самых ожидаемых фильмах года.
Опросы проводили как среди блокбастеров в целом, так и среди отдельных жанров вроде анимации, хорроров и боевиков.
Самый ожидаемый блокбастер
- «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда»
- «Человек-паук: Через вселенные 2»
- «Бэтмен»
- «Тор: Любовь и гром»
- «Мир Юрского периода 3»
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- «Аватар 2»
- «Аквамен 2»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Миссия невыполнима 7»
Самый ожидаемый боевик
(без супергероики)
- «Мир Юрского периода 3»
- «Аватар 2»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Миссия невыполнима 7»
- «Анчартед»
Самый ожидаемый семейный/анимационный фильм
- «Человек-паук: Через вселенные 2»
- «Базз Лайтер»
- «Миньоны: Грювитация»
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
- «Соник 2 в кино»
Самый ожидаемый хоррор
- «Хэллоуин заканчивается»
- «Крик»
- «Нет»
- «Дитя тьмы: Первое убийство»
- «Чёрный телефон»
Из опроса также следует, что 94% зрителей планируют чаще ходить в кино в 2022-м. 88% опрошенных в восторге от грядущих новинок 2022-го. Четверо из пяти опрошенных хотят увидеть в кино пять или более фильмов.
Читайте также
Какие фильмы смотреть в 2022? Ужасы и мистика
Возрождения классики («Крик», «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой», «Астрал»), новые экранизации Кинга и загадочный проект Джордана Пила.
Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези
Нас ждут продолжения «Аватара», «Фантастических тварей» и «Юрского периода», экранизация Uncharted и несколько необычных независимых фильмов про космос, ведьм и школы магии.
Какие фильмы выйдут в 2022? Marvel, DC и не только
Новый Бэтмен, старые Аквамен, Тор и доктор Стрэндж, а также Скала, Лето и даже Сталлоне в ролях супергероев.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Шаолиньское Эн-ФуМоё эн-фу круче твоего!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.