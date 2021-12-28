Компания Fandango, занимающаяся продаже онлайн-билетов в кинотеатрах США, провела опрос среди более 6 тысяч зрителей, чтобы узнать о самых ожидаемых фильмах года.

Опросы проводили как среди блокбастеров в целом, так и среди отдельных жанров вроде анимации, хорроров и боевиков.

Самый ожидаемый блокбастер

«Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» «Человек-паук: Через вселенные 2» «Бэтмен» «Тор: Любовь и гром» «Мир Юрского периода 3» «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» «Аватар 2» «Аквамен 2» «Топ Ган: Мэверик» «Миссия невыполнима 7»

Самый ожидаемый боевик

(без супергероики)

«Мир Юрского периода 3» «Аватар 2» «Топ Ган: Мэверик» «Миссия невыполнима 7» «Анчартед»

Самый ожидаемый семейный/анимационный фильм

«Человек-паук: Через вселенные 2» «Базз Лайтер» «Миньоны: Грювитация» «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» «Соник 2 в кино»

Самый ожидаемый хоррор

«Хэллоуин заканчивается» «Крик» «Нет» «Дитя тьмы: Первое убийство» «Чёрный телефон»

Из опроса также следует, что 94% зрителей планируют чаще ходить в кино в 2022-м. 88% опрошенных в восторге от грядущих новинок 2022-го. Четверо из пяти опрошенных хотят увидеть в кино пять или более фильмов.