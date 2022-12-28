Самые популярные сериалы и фильмы Netflix за 2022 год

Netflix поделился статистикой самых популярных фильмов и сериалов за 2022-й. Для анализа сервис использовал собственные метрики с подсчётом просмотров в часах.

Кроме того, отдельные списки получились для англоязычного и неанглоязычного контента.

Самые популярные англоязычные фильмы Netflix в 2022-м

«Серый человек» «Проект „Адам“» «Пурпурные сердца» «Прорваться в НБА» «Аферист из Tinder» «Морской монстр» «Энола Холмс 2» «Выпускной» «Человек из Торонто» «Дневная смена»

Самые популярные англоязычные сериалы Netfllix в 2022-м

Самые популярные неанглоязычные фильмы Netflix в 2022-м

«Тролль» «На Западном фронте без перемен» «Чёрный краб» «Из моего окна» «Шутки в сторону 2» «Любовь для взрослых» «Картер» «Меня зовут Вендетта» «Не найти покоя» «Ярость»

Самые популярные неанглоязычные сериалы Netflix в 2022-м