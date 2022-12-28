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    Самые популярные сериалы и фильмы Netflix за 2022 год

    28 декабря 2022
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    28.12.2022
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    Руководители Netflix расплакались, когда узнали детали финала «Очень странных дел»

    Netflix поделился статистикой самых популярных фильмов и сериалов за 2022-й. Для анализа сервис использовал собственные метрики с подсчётом просмотров в часах.

    Кроме того, отдельные списки получились для англоязычного и неанглоязычного контента.

    Самые популярные англоязычные фильмы Netflix в 2022-м

    1. «Серый человек»
    2. «Проект „Адам“»
    3. «Пурпурные сердца»
    4. «Прорваться в НБА»
    5. «Аферист из Tinder»
    6. «Морской монстр»
    7. «Энола Холмс 2»
    8. «Выпускной»
    9. «Человек из Торонто»
    10. «Дневная смена»

    Самые популярные англоязычные сериалы Netfllix в 2022-м

    1. «Очень странные дела» (четвёртый сезон)
    2. «Уэнсдэй»
    3. «Монстр: История Джеффри Дамера»
    4. «Бриджертоны» (второй сезон)
    5. «Изобретая Анну»
    6. «Озарк» (четвёртый сезон)
    7. «Наблюдатель»
    8. «Песочный человек»
    9. «Академия Амбрелла» (третий сезон)
    10. «Виргин Ривер» (четвёртый сезон)

    Самые популярные неанглоязычные фильмы Netflix в 2022-м

    1. «Тролль»
    2. «На Западном фронте без перемен»
    3. «Чёрный краб»
    4. «Из моего окна»
    5. «Шутки в сторону 2»
    6. «Любовь для взрослых»
    7. «Картер»
    8. «Меня зовут Вендетта»
    9. «Не найти покоя»
    10. «Ярость»

    Самые популярные неанглоязычные сериалы Netflix в 2022-м

    1. «Мы все мертвы»
    2. «Необычный адвокат У Ён У»
    3. «Отмеченное сердце»
    4. «Пока деньги не разлучат нас»
    5. «Элита» (пятый сезон)
    6. «Высокая температура»
    7. «Императрица»
    8. «Деловое предложение»
    9. «Не та сторона дороги»
    10. «Добро пожаловать в Эдем»

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