Самые популярные сериалы и фильмы Netflix за 2022 год

Netflix поделился статистикой самых популярных фильмов и сериалов за 2022-й. Для анализа сервис использовал собственные метрики с подсчётом просмотров в часах.
Кроме того, отдельные списки получились для англоязычного и неанглоязычного контента.
Самые популярные англоязычные фильмы Netflix в 2022-м
- «Серый человек»
- «Проект „Адам“»
- «Пурпурные сердца»
- «Прорваться в НБА»
- «Аферист из Tinder»
- «Морской монстр»
- «Энола Холмс 2»
- «Выпускной»
- «Человек из Торонто»
- «Дневная смена»
Самые популярные англоязычные сериалы Netfllix в 2022-м
- «Очень странные дела» (четвёртый сезон)
- «Уэнсдэй»
- «Монстр: История Джеффри Дамера»
- «Бриджертоны» (второй сезон)
- «Изобретая Анну»
- «Озарк» (четвёртый сезон)
- «Наблюдатель»
- «Песочный человек»
- «Академия Амбрелла» (третий сезон)
- «Виргин Ривер» (четвёртый сезон)
Самые популярные неанглоязычные фильмы Netflix в 2022-м
- «Тролль»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Чёрный краб»
- «Из моего окна»
- «Шутки в сторону 2»
- «Любовь для взрослых»
- «Картер»
- «Меня зовут Вендетта»
- «Не найти покоя»
- «Ярость»
Самые популярные неанглоязычные сериалы Netflix в 2022-м
- «Мы все мертвы»
- «Необычный адвокат У Ён У»
- «Отмеченное сердце»
- «Пока деньги не разлучат нас»
- «Элита» (пятый сезон)
- «Высокая температура»
- «Императрица»
- «Деловое предложение»
- «Не та сторона дороги»
- «Добро пожаловать в Эдем»
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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