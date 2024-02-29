Сценарист «Человека-паука» из 90-х готов поработать над продолжением

Сценарист культового мультсериала про Человека-паука из 90-х Джон Семпер-младший рассказал, что не против поработать над продолжением в духе грядущих «Людей Икс ’97».

По его словам, Marvel достаточно лишь набрать его номер, и он однозначно рассмотрит предложение.

Также, судя по всему, он несколько оскорблен тем, что создатели «Человека-паука: Через вселенные» и «Паутины вселенных» нигде не упомянули его имя как создателя Паучьей мультивселенной.