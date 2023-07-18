Сценарист «Лэндо» ничего не слышал о сериале с 2020 года

Джастин Симиен, сценарист сериала «Звездных войн» про Лэндо Калриссиана, в одном из интервью признался, что ничего не знает о судьбе проекта.

По его словам, он ничего не слышал о спин-оффе с 2020 года. Тогда ему сказали, что производство приостановили из-за расписания.

Тем не менее Симиен считает, что написанный им сценарий понравился руководству, когда активно велась работа над проектом.

Я, конечно, вложил всю душу и много времени, работая над созданием действительно хорошего сериала. И такое ощущение, что моя работа всем понравилась.

При этом глава Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди этой весной отметила, что «Лэндо» все еще находится в работе.