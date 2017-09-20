Увы, это всё-таки случилось. Сценарист фильма «Прометей» и сериалов «Остаться в живых» и «Оставленные» Дэймон Линделоф приступил к работе над сериалом «Хранители» для канала HBO — по мотивам того самого культового графического романа от Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Об этом сообщил он сам, опубликовав вот такую фотографию у себя в Instagram.
По всей видимости, на фото запечатлена комната сценаристов, с которым Линделоф будет работать над новой адаптацией «Хранителей». Трудно сказать, когда сериал увидит свет. Вполне вероятно, что оценить сериал Линделофа мы сможем лишь в 2018 или даже в 2019 году. Пока о шоу нет никаких подробностей: ни о сюжете, ни об актёрском составе. Известно лишь, что Линделоф займётся мини-сериалом «с нуля» и отбросит все наработки, которые уже были у HBO. Для канала это будет вторая попытка адаптировать графический роман Алана Мура и Дейва Гиббонса — прошлая провалилась в 2014 году.
За плечами Линделофа проекты внушительные, но противоречивые, особенно с точки зрения сюжета. Впрочем, адаптация будет основана на уже готовых персонажах и истории, а значит, со сценарием не должно возникнуть проблем.
Напомним, что по слухам, над ещё одной адаптацией трудятся аниматоры из Warner Bros. Судя по объявлению, нас ждёт полнометражный анимационный мультфильм по «Хранителям» с рейтингом R.
«Хранители» были созданы писателем Аланом Муром и художником Дейвом Гиббонсом в 1986 году. Действие графического романа разворачивается в альтернативной реальности и повествует об американских супергероях накануне Холодной войны. «Хранители» отошли от канонов жанра и показали мрачный и реалистичный мир, в который вмешались супергерои. За психологическую, философскую и политическую подоплёку роман удостоился множества наград. В 2009 году вышел одноимённый фильм-экранизация Зака Снайдера. Лента провалилась в прокате, но вскоре обрела статус культовой.
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