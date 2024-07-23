Сценаристка «Во все тяжкие» стала шоураннером «Четвертого крыла» от Amazon

Создательница Anne With an E и сценаристка «Во все тяжкие» Мойра Уолли-Бекетт выступит шоураннером романтического фэнтези «Четвертое крыло» от Amazon.

Напомним, она работала над The Breaking Bad шесть лет и получила премию «Эмми» за эпизод «Озимандия».

Это будет ТВ-адаптация одноименной серии бестселлеров Ребекки Ярос, по сюжету которой 20-летняя Вайолет Сорренгейл вынуждена стать наездницей драконов.

Первая книга вышла в мае 2023 года, вторая появилась на полках магазинов в ноябре, а третья ожидается в январе 2025-го. Всего запланировано пять романов.