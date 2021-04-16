Сценаристы «Хищника» 1987 года подали на Disney в суд

Сценаристы оригинального «Хищника» Джим и Джон Томас подали судебный иск против Disney, чтобы вернуть себе права на франшизу.

Они хотят воспользоваться положением о прекращении передачи авторских прав по истечению 35 лет.

Братья Томас отметили, что подали заявку еще в 2016 году — и в течение четырех с половиной лет не слышали возражений. Все изменилось в январе 2021-го, когда юристы Disney неожиданно решили ее оспорить.

Теперь сценаристов будет представлять адвокат Марк Тоберофф, который ранее помог авторам «Пятницы, 13-е» вернуть права на франшизу. Правда, проигравшая сторона уже подала апелляцию.

В ответ на действия Джим и Джона Томас Disney подготовила собственный иск, согласно которому создатели «Хищника» пытаются преждевременно лишить 20th Century интеллектуальной собственности, в то время как компания вкладывает много времени, денег и усилий в производство нового фильма.