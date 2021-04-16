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    Новости

    Сценаристы «Хищника» 1987 года подали на Disney в суд

    16 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    16.04.2021
    284
    0 минут на чтение
    Сценаристы «Хищника» 1987 года подали на Disney в суд

    Сценаристы оригинального «Хищника» Джим и Джон Томас подали судебный иск против Disney, чтобы вернуть себе права на франшизу.

    Они хотят воспользоваться положением о прекращении передачи авторских прав по истечению 35 лет.

    Братья Томас отметили, что подали заявку еще в 2016 году — и в течение четырех с половиной лет не слышали возражений. Все изменилось в январе 2021-го, когда юристы Disney неожиданно решили ее оспорить.

    Теперь сценаристов будет представлять адвокат Марк Тоберофф, который ранее помог авторам «Пятницы, 13-е» вернуть права на франшизу. Правда, проигравшая сторона уже подала апелляцию.

    В ответ на действия Джим и Джона Томас Disney подготовила собственный иск, согласно которому создатели «Хищника» пытаются преждевременно лишить 20th Century интеллектуальной собственности, в то время как компания вкладывает много времени, денег и усилий в производство нового фильма.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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