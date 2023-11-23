«Сейчас они пробьют дно» — трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Кинокомпания «Вольга» представила полноценный трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли». Это уже двенадцатая часть во франшизе.
По сюжету главные герои обнаруживают проход в древний мир — с первобытными людьми и динозаврами.
Премьера состоится 28 декабря.
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Дмитрий Кинский | 15.09.2023 | 9188
Выйдет он «скоро».
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