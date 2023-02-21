Съемки четвертого сезона «Мандалорца» стартуют в октябре

Портал MakingStarWars со ссылкой на свои источники сообщил, что четвертый сезон «Мандалорца» находится в активном производстве.
Джон Фавро уже закончил работу над сценарием, а команда готовится к съемкам, которые должны стартовать в октябре.
В частности, костюмеры занимаются новой броней Мофа Гидеона и его штурмовиков, а также над новым ранцем Дина.
Также в работе находится второй сезон «Книги Бобы Фетта». Его съемки начнутся вскоре после четвертого сезона «Мандалорца».
Напомним, премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится 1 марта.
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