Съемки четвертого сезона «Мандалорца» стартуют в октябре

Портал MakingStarWars со ссылкой на свои источники сообщил, что четвертый сезон «Мандалорца» находится в активном производстве.

Джон Фавро уже закончил работу над сценарием, а команда готовится к съемкам, которые должны стартовать в октябре.

В частности, костюмеры занимаются новой броней Мофа Гидеона и его штурмовиков, а также над новым ранцем Дина.

Также в работе находится второй сезон «Книги Бобы Фетта». Его съемки начнутся вскоре после четвертого сезона «Мандалорца».

Напомним, премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится 1 марта.