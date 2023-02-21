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    Новости

    Съемки четвертого сезона «Мандалорца» стартуют в октябре

    21 февраля 2023
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    21.02.2023
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    Съемки четвертого сезона «Мандалорца» стартуют в октябре

    Портал MakingStarWars со ссылкой на свои источники сообщил, что четвертый сезон «Мандалорца» находится в активном производстве.

    Джон Фавро уже закончил работу над сценарием, а команда готовится к съемкам, которые должны стартовать в октябре.

    В частности, костюмеры занимаются новой броней Мофа Гидеона и его штурмовиков, а также над новым ранцем Дина.

    Также в работе находится второй сезон «Книги Бобы Фетта». Его съемки начнутся вскоре после четвертого сезона «Мандалорца».

    Напомним, премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится 1 марта.

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