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    Съемки четвертого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом отложили до 2024 года

    26 июля 2023
    Фото аватара
    26.07.2023
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    Съемки четвертого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом отложили до 2024 года

    По данным портала Redanian Intelligence, Netflix отложил съемки четвертого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом в главной роли до мая 2024 года из-за забастовок в Голливуде.

    Изначально производство было запланировано на сентябрь 2023-го, а релиз предположительно должен был состояться в 2024-м.

    Теперь же четвертый сезон, скорее всего, выйдет в 2025 году. Как вариант, можно было бы выпустить часть сезона в 2024-м, но тогда нужно начинать съемки в январе и надеяться, что не будет никаких осложнений. Но это крайне маловероятно.

    Для сравнения, съемки третьего сезона начались 31 марта 2022 года и закончились 12 сентября 2022-го. Шоу вышло летом 2023 года. На съемки и постпродакшн ушло около 14 месяцев.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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