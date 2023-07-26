Съемки четвертого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом отложили до 2024 года

По данным портала Redanian Intelligence, Netflix отложил съемки четвертого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом в главной роли до мая 2024 года из-за забастовок в Голливуде.

Изначально производство было запланировано на сентябрь 2023-го, а релиз предположительно должен был состояться в 2024-м.

Теперь же четвертый сезон, скорее всего, выйдет в 2025 году. Как вариант, можно было бы выпустить часть сезона в 2024-м, но тогда нужно начинать съемки в январе и надеяться, что не будет никаких осложнений. Но это крайне маловероятно.

Для сравнения, съемки третьего сезона начались 31 марта 2022 года и закончились 12 сентября 2022-го. Шоу вышло летом 2023 года. На съемки и постпродакшн ушло около 14 месяцев.