Съемки «Дома дракона» закончились. Джордж Мартин очень доволен!

Джордж Мартин в своем блоге рассказал, что съемки всех десяти эпизодов спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона» закончились.

По словам писателя, авторам сериала еще предстоит много работы, но сам он уже доволен результатами.

Я видел «черновики» некоторых эпизодов, и мне они нравятся. Конечно, нужно еще проделать много работы. Спецэффекты, цветокоррекция, партитура, постпродакшн. Но сценарий, режиссура, актерская игра — великолепны. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне. Я снимаю шляпу перед Райаном и Мигелем, их командой, а также замечательным актерским составом.

В заключение Мартин отметил, что не может сказать, когда выйдет «Дом дракона», потому что производство еще не завершено, а пандемия затрудняет планирование.

Однако, как сообщает создатель «Песни льда и пламени», раньше лета сериал ждать не стоит. Так что либо он действительно выйдет летом, либо зимой, потому что осенью стартует другой крупный фэнтезийный проект — «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon.