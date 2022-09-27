Съемки нового «Сайлент Хилла» начнутся в феврале

Известный кинокритик Алан Джонс рассказал, что в феврале 2023 года начнутся съемки нового фильма по Silent Hill под названием «Возвращение в Сайлент Хилл».
Его производство завершится к концу следующего года. Так что, скорее всего, премьера состоится в 2024-м.
Об актерском составе ничего неизвестно, зато за постановку будет отвечать французский режиссер Кристоф Ганс, который снял «Сайлент Хилл» 2006 года.
По его словам, в хорроре будут отсылки P.T. от Хидео Кодзимы и его отмененной игры по Silent Hill.
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