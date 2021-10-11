В «Веном 2» попали кадры из «Матрицы: Воскрешение»

Менеджер по локациям «Венома 2: Да будет резня» Кристофер Кусиак рассказал, что съемки кинокомикса немного пересеклись с «Матрицей: Воскрешение».

Речь идет о сцене, в которой Эдди Брок с симбиотом оказываются на вершине башни Койт, а на фоне видны вертолеты, обыскивающие город.

Предполагалось, что эти вертолеты разыскивают Венома. Однако в действительности они были частью съемок новой «Матрицы» — такое вот удобное совпадение.