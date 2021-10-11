    3
    Новости

    В «Веном 2» попали кадры из «Матрицы: Воскрешение»

    11 октября 2021
    11.10.2021
    354
    0 минут на чтение
    Съемки «Венома 2» и «Матрицы: Воскрешение» пересеклись

    Менеджер по локациям «Венома 2: Да будет резня» Кристофер Кусиак рассказал, что съемки кинокомикса немного пересеклись с «Матрицей: Воскрешение».

    Речь идет о сцене, в которой Эдди Брок с симбиотом оказываются на вершине башни Койт, а на фоне видны вертолеты, обыскивающие город.

    Предполагалось, что эти вертолеты разыскивают Венома. Однако в действительности они были частью съемок новой «Матрицы» — такое вот удобное совпадение.

    Многое повлияло на съемки. У нас было много ограничений, поскольку «Матрица» оккупировала весь город… Так что нам пришлось перенести часть съемок на крыши.

    Читайте также

    «Веном 2»: что показали в сцене после титров?

    Рекорды «Веном 2»: лучшие старты в США и в России

     Кот-император |  04.10.2021

    Ещё несколько дней и сборы фильма превзойдут сборы «Дюны».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Придумываю, сажусь и делаю»: семь авторов, которым не нужен план
    0
    1392
    «Придумываю, сажусь и делаю»: известные писатели, которым не нужен план

    Есть авторы, которые просто садятся и пишут, минуя этап подготовки. И никакие препятствия им не страшны.

    «В ночь»: неожиданный хит Netflix в духе «Остаться в живых» 2
    0
    61115
    «В ночь»: неожиданный хит Netflix в духе «Остаться в живых»

    Герметичный триллер, рассказывающий о попытках команды самолёта спастись от смертоносных лучей солнца.

    Моисей и Исход: миф и реальная история в Библии 1
    0
    119968
    Моисей и Исход: миф и реальная история в Библии

    Все мы с детства знаем историю о Моисее и исходе евреев из Египта. Но насколько она подтверждается археологами?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 8
    0
    165330
    Йон Колфер «Последний дракон»: сага о циничном ящере с луизианских болот

    Достойный американский боевик с драконом в образе «крутого парня».

    1
    0
    173775
    Impostor Factory: крошечная рецензия на крошечную игру

    Внезапный филлер в хорошей истории.

    Мир фантастики №215 (октябрь 2021) 1
    0
    243212
    Мир фантастики №215 (октябрь 2021)

    «Дюна» Фрэнка Герберта во всех проявлениях

    Какие сериалы возвращаются в октябре 2021? «Ходячие мертвецы», «Лок и ключ» 4
    0
    220149
    Какие сериалы возвращаются в октябре 2021? «Ходячие мертвецы», «Лок и ключ»

    А также документальный сериал о создании фильмов нашего детства и воссоединение актёров «Звёздного крейсера „Галактика“».

    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи
    0
    226780
    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи

    Фэндомы, общий сбор! В онлайн-кинотеатрах идут Injustice и «Армия мертвецов», «Звёздные войны» и «Яркость», «Покемон» и «Питер Пэн».

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить