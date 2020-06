Съемки второго сезона «Ведьмака» продолжатся 17 августа

Авторы «Ведьмака» от Netflix в стихотворной форме объявили в твиттере, что съемки второго сезона продолжатся 17 августа.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020