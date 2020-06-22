    3
    Новости

    Съемки второго сезона «Ведьмака» продолжатся 17 августа

    22 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    22.06.2020
    3670
    1 минут на чтение
    Съемки «Ведьмака» от Netflix п

    Авторы «Ведьмака» от Netflix в стихотворной форме объявили в твиттере, что съемки второго сезона продолжатся 17 августа.

    Я сдуваю пыль со своей лютни и пера,
    У меня есть для вас хорошие новости:
    После всех месяцев, что мы были порознь, 
    Пришло время возобновить съемки.
    Ведьмак и его безупречный бард
    Вернутся на площадку 17 августа.

    Ранее портал Redanian Intelligence сообщал, что производство возобновится в начале того же месяца. Но, вероятно, журналисты не учли, что съемочная команда должна будет провести некоторое время на карантине.

    Известно, что студия Platige Image, которая занимается спецэффектами для шоу, планирует завершить работу к июлю 2021 года.

    Так что продолжение «Ведьмака» вряд ли выйдет раньше второй половины 2021-го.

    Читайте также

    Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как выбирала сценаристов для сериала

    Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как выбирала сценаристов для сериала

     Дмитрий Кинский |  09.06.2020 |  12 522

    Всего у нее было пять критериев.

    Во втором сезоне «Ведьмака» покажут, как главные герои становятся семьей

    Во втором сезоне «Ведьмака» покажут, как главные герои становятся семьей

     Дмитрий Кинский |  15.06.2020 |  14 498

    Для шоураннера это любимая часть сериала.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Оса Авдич «Эксперимент “Исола”»
    0
    17070
    Оса Авдич «Эксперимент „Исола‘‘». «Десять негритят» в гнетущей атмосфере антиутопии

    Гибрид закрученного детектива и оруэлловской антиутопии, который можно проглотить за вечер.

    «Аполлону-13» — 25 лет. Десять интересных фактов о фильме 2
    0
    25770
    Хьюстон, «Аполлону-13» — 25 лет! Съёмки, невесомость и исторические неточности

    Как создавался один из самых убедительных фильмов о космосе — с настоящей невесомостью.

    Дмитрий Николов «Палка и кость» (первая часть)
    0
    159350
    Дмитрий Николов «Палка и кость» (первая часть)

    Величественную Каффу осаждают войска хана Джанибека. И глава города готов заплатить огромную награду тому, кто найдет способ справиться с иноверцами и снять осаду. Однако он ещё не знает, к чему это приведет…

    Короткометражка: Undetectable Box. Лаконичная история выпускников Chengdu Academy of Fine Arts
    0
    286492
    Короткометражка: Undetectable Box. Лаконичная история выпускников Chengdu Academy of Fine Arts

    Можно ли объединить аниме и фестивальную японскую анимацию?

    Фантастика и фэнтези по-афроамерикански
    0
    140108
    Фантастика и фэнтези по-афроамерикански

    От классиков жанра вроде Сэмуэля Дилейни до современных писателей.

    Шелли Джексон «Путь избавления. Школа странных детей»
    0
    142606
    Шелли Джексон «Путь избавления. Школа странных детей». Мистическая литературная игра «под документ»

    Недурная готическая мистика с элементами детектива и сильным привкусом постмодернизма.

    Ледниковые периоды Земли — прошлые и будущие 9
    0
    149158
    Ледниковые периоды Земли — прошлые и будущие

    Наступающий ледник — холод, завывание вьюги, белые языки глетчера, который сминают под собой леса и крушат скалы, — популярная тема в фантастике. Но что мы знаем о ледниковых периодах?

    «Чёрная пантера» и «Человек-паук: Через вселенные»: названы победители BAFTA-2019 5
    0
    209910
    Афрофутуризм: краткая история самого «чёрного» жанра фантастики

    Почему без афрофутуризманевозможно представить современную западную фантастику? И по каким причинам это явление важно для всех нас?

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить