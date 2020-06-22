Съемки второго сезона «Ведьмака» продолжатся 17 августа

Авторы «Ведьмака» от Netflix в стихотворной форме объявили в твиттере, что съемки второго сезона продолжатся 17 августа.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August. — The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020

Я сдуваю пыль со своей лютни и пера,

У меня есть для вас хорошие новости:

После всех месяцев, что мы были порознь,

Пришло время возобновить съемки.

Ведьмак и его безупречный бард

Вернутся на площадку 17 августа.

Ранее портал Redanian Intelligence сообщал, что производство возобновится в начале того же месяца. Но, вероятно, журналисты не учли, что съемочная команда должна будет провести некоторое время на карантине.

Известно, что студия Platige Image, которая занимается спецэффектами для шоу, планирует завершить работу к июлю 2021 года.

Так что продолжение «Ведьмака» вряд ли выйдет раньше второй половины 2021-го.