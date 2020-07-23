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    Сергей Лукьяненко выпустил новый фантастический роман — в формате аудиосериала

    23 июля 2020
    Кот-император
    23.07.2020
    757
    1 минута на чтение

    Сергей Лукьяненко совместно с «Яндекс.Музыкой» начали выпускать фантастический роман «Ловец видений» — в формате аудиосериала. Первый эпизод из запланированных 12 уже доступен для прослушивания на сервисе.

    Писатель отмечает, что книга была задумана почти десять лет назад, и воплотить её ныне получилось именно в таком формате.

    Для меня этот проект особенно интересен тем, что это, вероятно, первый в мире случай, когда книга стартует через аудиофильм. Наши дни стирают различия между бумажными и электронными книгами, аудио и визуальным форматом. И я уверен, что все эти формы не конкуренты друг другу, а взаимодополняющее представление одной и той же идеи.

    Сергей Лукьяненко, писатель

    Роман рассказывает о Григе, путешественнике по Стране Снов — волшебному месту, куда по ночам отправляется сознание людей, и лишь некоторые могут находиться здесь осознанно. Людей, что могут влиять на мир снов называют Снотворцами — и главный герой оказывается втянут в конфликт двух таких Снотворцев. Григу приходится принять их предложение и отправиться на поиски некого артефакта.

    Книгу озвучили известные актёры, среди которых Дмитрий Харатьян, Игорь Петренко, Любовь Толкалина, Ирина Пегова, Борис Щербаков и многие другие. Музыку написала Пелагея.

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    Первая глава уже доступна для прочтения!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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