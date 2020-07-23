Сергей Лукьяненко совместно с «Яндекс.Музыкой» начали выпускать фантастический роман «Ловец видений» — в формате аудиосериала. Первый эпизод из запланированных 12 уже доступен для прослушивания на сервисе.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/11522961">Ловец видений</a> на Яндекс.Музыке

Писатель отмечает, что книга была задумана почти десять лет назад, и воплотить её ныне получилось именно в таком формате.

Для меня этот проект особенно интересен тем, что это, вероятно, первый в мире случай, когда книга стартует через аудиофильм. Наши дни стирают различия между бумажными и электронными книгами, аудио и визуальным форматом. И я уверен, что все эти формы не конкуренты друг другу, а взаимодополняющее представление одной и той же идеи. Сергей Лукьяненко, писатель

Роман рассказывает о Григе, путешественнике по Стране Снов — волшебному месту, куда по ночам отправляется сознание людей, и лишь некоторые могут находиться здесь осознанно. Людей, что могут влиять на мир снов называют Снотворцами — и главный герой оказывается втянут в конфликт двух таких Снотворцев. Григу приходится принять их предложение и отправиться на поиски некого артефакта.

Книгу озвучили известные актёры, среди которых Дмитрий Харатьян, Игорь Петренко, Любовь Толкалина, Ирина Пегова, Борис Щербаков и многие другие. Музыку написала Пелагея.