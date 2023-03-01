Сериал «Дюна: Сестринство» покинул режиссер пилота и исполнительница одной из главных ролей

По данным Deadline, прямо сейчас сериал-приквел «Дюны» с подзаголовком «Сестричество», производство которого стартовало в ноябре 2022 года, переживает серьезные творческие изменения.

На фоне этого проект покинул исполнительный продюсер «Чернобыля» Йохан Ренк, который должен был поставить первые два эпизода.

Источники журналистов отмечают, что творческое видение Ренка отличалось от видения Дени Вильнева и не совпадало с тем, как себе представляет этот проект стриминговый сервис. Прямо сейчас ему ищут замену. И пока неясно, будут ли использовать в финальной версии отснятые им материалы.

Более того, Ширли Хендерсон, которая должна была сыграть одного из основных персонажей, тоже ушла из сериала. А ее роль Тулы Харконнен решили значительно переработать.

Производство «Сестричество» приостановили на семь месяцев, чтобы дать единственному оставшемуся шоураннеру Элисон Шапкер и ее команде наложить свой творческий отпечаток, переработать сценарий и найти нового режиссера.

Как отмечают инсайдеры, задержка в производстве потенциально может нанести ущерб графикам актеров и создать потенциальные конфликты, что может привести к еще большему количеству уходов в дальнейшем.