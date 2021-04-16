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    Новости

    Мистический сериал «Пищеблок» стартует в «КиноПоиск HD» 19 мая

    16 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    16.04.2021
    505
    0 минут на чтение
    Сериал «Пищеблок» стартует в «КиноПоиск HD» 19 мая 1

    «КиноПоиск HD» опубликовал промо-ролик мистического сериала «Пищеблок», в котором можно увидеть новые кадры с комментариями создателей.

    Вместе с этим стало известно, что премьера адаптации романа Алексея Иванова состоится 19 мая — всего в ней будет восемь эпизодов.

    Сюжет развернется летом 1980 года в пионерском лагере, где подросток Валерка и вожатый Игорь обнаруживают, что среди воспитанников скрываются вампиры.

    Режиссером выступает Святослав Подгаевский, снявший «Пиковую даму: Черный обряд», а сценарий написал Александр Талал, работавший над «Дневным дозором».

    В главных ролях Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин и Илья Коробко.

    Промо-ролик

    Концепт-арты

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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