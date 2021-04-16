Мистический сериал «Пищеблок» стартует в «КиноПоиск HD» 19 мая

«КиноПоиск HD» опубликовал промо-ролик мистического сериала «Пищеблок», в котором можно увидеть новые кадры с комментариями создателей.

Вместе с этим стало известно, что премьера адаптации романа Алексея Иванова состоится 19 мая — всего в ней будет восемь эпизодов.

Сюжет развернется летом 1980 года в пионерском лагере, где подросток Валерка и вожатый Игорь обнаруживают, что среди воспитанников скрываются вампиры.

Режиссером выступает Святослав Подгаевский, снявший «Пиковую даму: Черный обряд», а сценарий написал Александр Талал, работавший над «Дневным дозором».

В главных ролях Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин и Илья Коробко.

Промо-ролик

Концепт-арты