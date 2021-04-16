Мистический сериал «Пищеблок» стартует в «КиноПоиск HD» 19 мая

«КиноПоиск HD» опубликовал промо-ролик мистического сериала «Пищеблок», в котором можно увидеть новые кадры с комментариями создателей.
Вместе с этим стало известно, что премьера адаптации романа Алексея Иванова состоится 19 мая — всего в ней будет восемь эпизодов.
Сюжет развернется летом 1980 года в пионерском лагере, где подросток Валерка и вожатый Игорь обнаруживают, что среди воспитанников скрываются вампиры.
Режиссером выступает Святослав Подгаевский, снявший «Пиковую даму: Черный обряд», а сценарий написал Александр Талал, работавший над «Дневным дозором».
В главных ролях Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин и Илья Коробко.
Промо-ролик
Концепт-арты
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