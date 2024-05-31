Сериал по Dungeons & Dragons отменили, но не отменили

Стриминг Paramount+ отказался от разработки «живого» телесериала по фэнтезийной ролевой системе Dungeons & Dragons. Но это не значит, что сериал окончательно отменён.

Полтора года назад Paramount+ заключили сделку с концерном Hasbro, которому принадлежат права на D&D и студия eOne, снявшая, среди прочего, фильм по D&D «Честь среди воров». Разработкой сериала занимался Роусон Маршалл Тёрбер, шоураннер «Красного уведомления». По предварительной договорённости ему заказали 8 эпизодов.

Но уже в 2023 году eOne начали испытывать финансовые проблемы, на студии произошли сокращения, а в начале 2024-го её перепродали киноконцерну Lionsgate. Судя по всему, на Paramount устали ждать и верить, что eOne всё-таки родит этот сериал.

Сериал не отменяется полностью — он отправляется на переосмысление и переделку с новой командой сценаристов. После этого Hasbro будет искать нового покупателя среди стримингов. Насколько известно, с фильмом «Честь среди воров» сериал не связан — впрочем, как раз это теперь может измениться вместе с концепцией сериала.

P.S. Ещё в феврале стало известно, что и другой проект, связанный с D&D — сериал по серии книг Dragonlance, который разрабатывал Джо Манганьелло — тоже отменён. Остаются шансы на продолжение «Чести среди воров», но сиквел должен быть более скромным и дешёвым.