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    Сериал про Корпус Зеленых Фонарей запустили в полноценную работу

    26 июня 2024
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    26.06.2024
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    Сериал про Корпус Зеленых Фонарей запустили в полноценную работу

    HBO наконец заказал полный сезон «Фонарей» в новой киновселенной DC Джеймса Ганна— про Корпус Зеленых Фонарей.

    В центре сюжета будут стражи Джон Стюарт и Хэл Джордан, которые расследуют некое убийство.

    Шоураннером выступит Крис Манди, который работал над «Озарком» и «Настоящим детективом». Сценарий напишут Дэймон Линделоф («Хранители») и Том Кинг (комиксы про Бэтмена).

    У шоу пока нет даты выхода. Всего в нем будет 8 эпизодов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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