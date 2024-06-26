Сериал про Корпус Зеленых Фонарей запустили в полноценную работу

HBO наконец заказал полный сезон «Фонарей» в новой киновселенной DC Джеймса Ганна— про Корпус Зеленых Фонарей.

В центре сюжета будут стражи Джон Стюарт и Хэл Джордан, которые расследуют некое убийство.

Шоураннером выступит Крис Манди, который работал над «Озарком» и «Настоящим детективом». Сценарий напишут Дэймон Линделоф («Хранители») и Том Кинг (комиксы про Бэтмена).

У шоу пока нет даты выхода. Всего в нем будет 8 эпизодов.