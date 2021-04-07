Шаурма и сероволк: как зрители спасают «Майора Грома» при помощи флэшмоба

1 апреля в кинотеатрах стартовал «Майор Гром: Чумной доктор» — полнометражный фильм Bubble Studios, экранизация одноимённой серии комиксов издательства. За прошедшую неделю картина остаётся одной из центральных тем рунета — мало какой российский фильм в сети обсуждали так же часто и громко (если, конечно, не брать в расчёт эпизоды, когда российское кино разносил BadComedian). Более того, это редкий российский фильм, который вызвал настолько противоречивые мнения. Масла в огонь подлили низкие сборы в первый уик-энд, на фоне чего поклонники «Грома» запустили флэшмоб «Поддержите Майора Грома», призывая ходить в кино и скупать билеты в кинотеатрах.

За что фильм хвалят

Средняя оценка оценка русскоязычной прессы на «Критиканстве» составила 65 баллов на основе 33 рецензий. Чаще всего СМИ хвалили профессионализм, высокий уровень продакшена и технического исполнения, актёрскую игру, динамику и экшен-сцены.

Возможно, местами здесь не хватает экшена, где-то — щепотки юмора, но «Чумной доктор» при всех своих недостатках — это один из самых внятных, ярких и профессиональных отечественных блокбастеров. Андрей Загудаев, Disgusting Man Фильм получился смешной, по-комиксному яркий, неплохо технически выполненный и – что очень удивительно для российского кино – еще и логичный. И спустя два с лишним часа кажется, что этого было мало. Хочется посмотреть еще. Мариам Григорян, «Канобу» «Майор Гром» — действительно качественный блокбастер, который хочется сравнивать с голливудскими: здесь, например, нет обидных ляпов или плохой актёрской игры. Все элементы картины работают почти без нареканий, а главный твист если вас и не удивит, то точно захватит своей подачей. Егор Аргунов, DTF «Чумного Доктора» очень легко перехвалить, ведь он по сути своей аномалия — российский кинокомикс, который не заставляет поёжиться от стыда, а иногда дарит даже больше эмоций, чем некоторые фильмы Marvel и DC. Дмитрий Шепелёв, Игромания

Даже мы в своей рецензии отмечали, что авторам удалось сделать хороший кинокомикс и создать своего рода альтернативный Санкт-Петербург, напоминающий Готэм.

Зрители встретили фильм теплее. На том же «КиноПоиске» средняя оценка на основе 24 тысяч отзывов составляет 7,6. Из 24 пользовательских рецензий — 18 положительных, 2 отрицательных и ещё 4 нейтральные.

Многие стали делиться впечатлениями в твиттере и других соцсетях, что вывело хэштеги #майоргром #мгчд в топ твиттера.

Тред о том, почему стоит посмотреть фильм "Майор Гром. Чумной Доктор" Без спойлеров Прошу распространить, потому что предрассудки и стереотипы не должны потопить эту картину в российском кинопрокате#мгчд #МайорГром#поддержитеМайораГрома pic.twitter.com/JKqrkUIFLD — Lena Left (@LenaLeft) April 5, 2021

я коренная петербурженка, всю жизнь живу здесь, и хочу сказать, что атмосфера города в фильме ВОСХИТИТЕЛЬНА. они сделали его нашим нью-йорком, полноценным действующим лицом, очень двойственным, как у гоголя, и сохранили неповторимый культурный код.

спасибо за это🤍🤧 #мгчд pic.twitter.com/jJ6OzZGrr7 — окололитературный трутень🐝 (@ur_lobster) April 3, 2021

хочу сказать, что #майоргром мне понравился больше, чем любой фильм DC, что является огромным достижением. вы можете поверить, что мы получили КАЧЕСТВЕННЫЙ русский фильм про супергероев? я тоже в шоке. баббл большие молодцы!! pic.twitter.com/AgxSWFYJXd — frodo ⎊ 🤍❤️🤍 (@buckysobaki) April 1, 2021

За что фильм ругают

Чаще всего — за чересчур заезженные штампы. Критики пишут, что фильм позаимствовал основные решения из супергеройских фильмов Marvel и DC начала XX века, из-за чего страдают драматургия, оригинальность и повествование. Отдельно рецензенты прошлись по невнятным диалогам, слабым шуткам и темпу, кино кажется чересчур затянутым.

Но главные претензии прессы можно обозначить как «двойное дно». Главным героем фильма выступает хамящий друзьям и коллегам майор полиции, который при этом ради поиска преступника нарушает закон и сам готов бороться с Чумным Доктором именно насильственными методами. Критики и многие зрители посчитали, что подобный посыл выглядит крайне противоречиво на фоне нынешнего контекста.

Ситуацию обостряет и тот факт, что киностудией и издательством Bubble занимается Артём Габрелянов, сын медиаменеджера Арама Габрелянова, президента издательского дома «News Media» (Life, Mash, газета «Жизнь»).

…Но легко ли всерьез поверить в народного героя всея России, который служит в полиции? Ничуть не проще, чем в злодея Чумного Доктора — разоблачителя коррупции, карающего огнем и мечом продажных богачей и манипулирующего возмущенными толпами через соцсети. Если авторы попытались бы всерьез считать настроения населения в 2021 году, с высокой вероятностью протагонист и антагонист поменялись бы местами. Антон Долин, «Медуза» Полиция побеждает оппозицию, все довольны. Но с оглядкой на наши реалии эта история кажется или слишком новаторской или слишком устаревшей. Иными словами, «Майор Гром» попадает в нерв, но совершенно случайно и тупым предметом. Татьяна Шорохова, «Кимкибабадук» …И становится не по себе. От того, что современной России, пожалуй, не очень нужна героическая история о полицейском, который встает над законом — у нас таких и без всякой фикции хватает. Не слишком мы и нуждаемся в поучениях, дескать, свободный интернет обязательно приведет к хаосу и терроризму — а такой тезис тут высказывает сам Гром, персонаж стопроцентно положительный. Меньше всего нам нужны кадры, где бравые копы разгоняют жутких простестующих с улиц под воодушевляющую музыку: вот теперь-то, как бы говорит нам фильм, точно заживем хорошо. Ефим Гугнин, Cinemaholics Когда на улицах протестующие получают грубый отпор дубинками, очень необычно смотреть в кинотеатре историю о полицейском торжестве, вреде тотальной свободы и злобном создателе мессенджера с ключами шифрования, который не выдаёт данные государству и жалуется на постоянные притеснения граждан. Владислав Шуравин, Film.ru

Большие посты на схожую тему посвятили и зрители:

НАЧНЁМ С ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ главный герой — Честный полицейский™ это ещё не вся претензия (хотя могла бы быть!), ведь главный злодей у нас — Жестокий оппозиционер-либерал™ напоминаю, что у меня за окном Россия, 2021 год — уважаемые пассажиры (@dear_passengers) April 2, 2021

(щёлкните на твит, чтобы посмотреть весь тред)

А здесь наш автор Леонид Мойжес рассказывает, почему он назвал фильм «пропагандой».

Неудачный уикэнд и флэшмоб

За первый уикэнд «Гром» собрал почти в два раза ниже ожиданий. Лента уступила блокбастеру «Годзилла против Конга», её касса на момент написания заметки составила 129 миллионов рублей. Бюджет оценивается примерно в 600 миллионов. Более того, несколько лет назад зрители с большей охотой пошли на «Защитников» Сарика Андреасяна.

На фоне низких сборов первых выходных поклонники фильма запустили флэшмоб в соцсетях #поддержитемайорагрома, под которым публикуют вдохновляющие посты, фан-арты и призыв сходить в кино ещё раз.

на мгчд стоит сходить хотя бы ради начальных титров на большом экране это эстетический оргазм #поддержитеМайораГрома pic.twitter.com/yZniWyllmz — гражданка (@2cyclerace) April 5, 2021

#поддержитеМайораГрома Психолог: и что мы делаем, когда такое происходит? Я: идём на майора Грома в кино психолог: ты собака я собака — ИНТЕРТЕЙМЕНТ ™ (@ENTERTAINMENTij) April 5, 2021

Кто там хотел хорошего отечественного независимого кино? Вот оно появилось. "Майор Гром: Чумной доктор".

Если вы любите комиксы — идите в кино.

Если не любите — идите в кино.

Если вам показалось, что в фильме что-то не так — сходите в кино и проверьте. #поддержитеМайораГрома pic.twitter.com/eLntGjWJJS — Киллер с крысой (@annori_official) April 5, 2021

Ребятки (Питер), кто хотел завтра поддержать Майора Грома?

В настоящее время больше всего свободных мест в Кинотеатре Великан Парк на Горьковской.

Сеанс в 19:50. Рекомендую брать билеты прямо сейчас. Встретимся завтра, посмотрим, обсудим. Го? pic.twitter.com/f0Kf9lxHPf — андерволк (@optimisster) April 6, 2021

К флэшмобу подключились и коллеги-кинематографисты по сериалу «Этерна», где тоже играет Сергей Горошко, исполнитель роли Сергея Разумовского.

Многие поклонники опубликовали фан-арты:

Ещё один повод сходить на #МГЧД — посмотреть на блестательную Юлю Пчёлкину! Её киноадаптация прекрасна💖💖💖#поддержитеМайораГрома pic.twitter.com/aXzrShNG3y — ИДИТЕ НА ГРОМА, ПЖЛСТ ЭТОТ МИР ОБЕЗУМЕЛ😭💔 (@Varasabi) April 6, 2021

#майоргром #мгчд

цитатка из друзей в честь выхода майоргрома, пушо игорь до сих пор в шоке, что его передают по телевизору pic.twitter.com/Mbgnr1OBjk — Собака Патриарха Никона 🐍🦔👓🌻 / 🦋🎭 (@NikonaShapka) April 1, 2021

#Майоргром уже в кино!! Мне повезло посмотреть фильм на предпоказе, но ребят всё же поддержала копеечкой и купила пару билетов на сеанс, и вы сходите в кино обязательно, хотя бы ради лучшего бати — Прокопенко!#майоргромчумнойдоктор #МГЧД pic.twitter.com/YDzKa5NoMG — eleth (@eleth_art) April 1, 2021

Поддержка была и в неожиданном формате:

Осваиваю новый жанр — лего-фанарт.

Сегодня в кинопрокат выходит фильм Майор Гром.

Я уже посмотрел его неделю назад на премьере — и это чума!

Рекомендую брать друзей и вместе с ними идти в кино✌️#майоргром

Кстати, я немного поучаствовал в создании фильма, чем я очень горжусь) pic.twitter.com/2ezQe9vqyZ — Artem Bizyaev (@ArtemBizyaev) April 1, 2021

Многие уверены, что прежде всего фильм пропагандирует любовь к шаурме:

#игорьгром #гром50 #спойлеры

начинаем поток сознания об окончании иг тем, что на возвращение грому звания уля подарила ему ПРОКЛЯТЫЙ ТОРТ С ШАВУХОЙ

шаверма мать ее в торте pic.twitter.com/0yH8KsvXAV — Собака Патриарха Никона 🐍🦔👓🌻 / 🦋🎭 (@NikonaShapka) March 31, 2021

Отдельная волна рисунков и постов посвящена Сергею Разумовскому и его телохранителю Олегу Волкову. В их дуэте многие зрители увидели почти любовную химию (персонажу Разумовского в целом присущи стереотипные черты негетеросексуального героя).

Мои оставшиеся клетки мозга после МГЧД#майоргром pic.twitter.com/Xpxv3uy5ul — чумовая кома (@coma__art) April 1, 2021

Поклонники призывают помочь фильму, скупая билеты в кинотеатрах или покупая для тех, кто сходить не может.

#поддержитеМайораГрома #мгчд Друзья! Настало время действовать жёстко и радикально. Сборы фильма несправедливо малы. Но! Можно онлайн приобрести билеты в любой кинотеатр Москвы. Наша задача – скупить как можно больше билетов на «Майор Гром: Чумной доктор» https://t.co/Kz0raYeMIQ — ДеграДанте •жёстко и радикально• (@SataNastya_666) April 6, 2021

И кто-то так и сделал!

В моем мухосранске какой-то неизвестный герой выкупил весь первый ряд на вечерний пятничный сеанс #мгчд. Кем бы ты ни был, я горжусь тобой, чудесный громобот! ❤️❤️❤️#поддержитеМайораГрома #СходиНаМайораГрома pic.twitter.com/dcc7QfS7aL — Мрачная сказочница (@Lizettaru) April 7, 2021

На поддержку отреагировали и создатели фильма. Среди прочего, предложили приобретать мерч, который тоже идёт в кассу картины.

А я напоминаю, что вот тут https://t.co/PHtOoSrySy вы можете купить и найти мерч по #мгчд себе по душе⚡️ Для желающих поддержать, но у кого нету проката/другие причины — покупка мерча также очень нас поддерживает⚡️ Спасибо ☺️ — Майор Гром: Чумной Доктор (@gromfilm) April 6, 2021

Просыпаюсь, тянусь, а #поддержитеМайораГрома в топах. Не только здесь. Спасибо вам всем за поддержку, спасибо за то, что благодаря своей любви и тому, что вам понравился фильм, помогаете узнать о нем другим. Хорошем всем дня :3 🧡 — Майор Гром: Чумной Доктор (@gromfilm) April 6, 2021

Наш фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» сейчас идёт во всех кинотеатрах — это большая работа огромной команды талантливых людей. Пожалуйста, сходите в кинотеатры и поддержите хорошее качественное российское кино pic.twitter.com/zoAe0CL6Cy — Роман Котков (@igrock) April 3, 2021

Команда также опубликовала два отрывка: вступительные титры и сцену с допросом.

P.S.: