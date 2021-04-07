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    #Bubble #первые впечатления #фан-арт #флэшмоб

    Шаурма и сероволк: как зрители спасают «Майора Грома» при помощи флэшмоба

    7 апреля 2021
    Александр Стрепетилов
    07.04.2021
    528
    9 минут на чтение
    #Bubble #первые впечатления #фан-арт #флэшмоб
    Флэшмоб и шаурма: как «Майор Гром» провоцирует дискуссии и как фильм пытаются спасти фанаты

    1 апреля в кинотеатрах стартовал «Майор Гром: Чумной доктор» — полнометражный фильм Bubble Studios, экранизация одноимённой серии комиксов издательства. За прошедшую неделю картина остаётся одной из центральных тем рунета — мало какой российский фильм в сети обсуждали так же часто и громко (если, конечно, не брать в расчёт эпизоды, когда российское кино разносил BadComedian).

    Более того, это редкий российский фильм, который вызвал настолько противоречивые мнения. Масла в огонь подлили низкие сборы в первый уик-энд, на фоне чего поклонники «Грома» запустили флэшмоб «Поддержите Майора Грома», призывая ходить в кино и скупать билеты в кинотеатрах.

    За что фильм хвалят

    Средняя оценка оценка русскоязычной прессы на «Критиканстве» составила 65 баллов на основе 33 рецензий. Чаще всего СМИ хвалили профессионализм, высокий уровень продакшена и технического исполнения, актёрскую игру, динамику и экшен-сцены.

    Возможно, местами здесь не хватает экшена, где-то — щепотки юмора, но «Чумной доктор» при всех своих недостатках — это один из самых внятных, ярких и профессиональных отечественных блокбастеров.

    Андрей Загудаев, Disgusting Man

    Фильм получился смешной, по-комиксному яркий, неплохо технически выполненный и – что очень удивительно для российского кино – еще и логичный. И спустя два с лишним часа кажется, что этого было мало. Хочется посмотреть еще.

    Мариам Григорян, «Канобу»

    «Майор Гром» — действительно качественный блокбастер, который хочется сравнивать с голливудскими: здесь, например, нет обидных ляпов или плохой актёрской игры. Все элементы картины работают почти без нареканий, а главный твист если вас и не удивит, то точно захватит своей подачей.

    Егор Аргунов, DTF

    «Чумного Доктора» очень легко перехвалить, ведь он по сути своей аномалия — российский кинокомикс, который не заставляет поёжиться от стыда, а иногда дарит даже больше эмоций, чем некоторые фильмы Marvel и DC.

    Дмитрий Шепелёв, Игромания

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    Даже мы в своей рецензии отмечали, что авторам удалось сделать хороший кинокомикс и создать своего рода альтернативный Санкт-Петербург, напоминающий Готэм.

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     Евгений Пекло |  30.03.2021

    Чистейший кинокомикс от клюва маски до кончика плаща

    Зрители встретили фильм теплее. На том же «КиноПоиске» средняя оценка на основе 24 тысяч отзывов составляет 7,6. Из 24 пользовательских рецензий — 18 положительных, 2 отрицательных и ещё 4 нейтральные.

    Многие стали делиться впечатлениями в твиттере и других соцсетях, что вывело хэштеги #майоргром #мгчд в топ твиттера.

    За что фильм ругают

    Чаще всего — за чересчур заезженные штампы. Критики пишут, что фильм позаимствовал основные решения из супергеройских фильмов Marvel и DC начала XX века, из-за чего страдают драматургия, оригинальность и повествование. Отдельно рецензенты прошлись по невнятным диалогам, слабым шуткам и темпу, кино кажется чересчур затянутым.

    Но главные претензии прессы можно обозначить как «двойное дно». Главным героем фильма выступает хамящий друзьям и коллегам майор полиции, который при этом ради поиска преступника нарушает закон и сам готов бороться с Чумным Доктором именно насильственными методами. Критики и многие зрители посчитали, что подобный посыл выглядит крайне противоречиво на фоне нынешнего контекста.

    Ситуацию обостряет и тот факт, что киностудией и издательством Bubble занимается Артём Габрелянов, сын медиаменеджера Арама Габрелянова, президента издательского дома «News Media» (Life, Mash, газета «Жизнь»).

    …Но легко ли всерьез поверить в народного героя всея России, который служит в полиции? Ничуть не проще, чем в злодея Чумного Доктора — разоблачителя коррупции, карающего огнем и мечом продажных богачей и манипулирующего возмущенными толпами через соцсети. Если авторы попытались бы всерьез считать настроения населения в 2021 году, с высокой вероятностью протагонист и антагонист поменялись бы местами.

    Антон Долин, «Медуза»

    Полиция побеждает оппозицию, все довольны. Но с оглядкой на наши реалии эта история кажется или слишком новаторской или слишком устаревшей. Иными словами, «Майор Гром» попадает в нерв, но совершенно случайно и тупым предметом.

    Татьяна Шорохова, «Кимкибабадук»

    …И становится не по себе. От того, что современной России, пожалуй, не очень нужна героическая история о полицейском, который встает над законом — у нас таких и без всякой фикции хватает. Не слишком мы и нуждаемся в поучениях, дескать, свободный интернет обязательно приведет к хаосу и терроризму — а такой тезис тут высказывает сам Гром, персонаж стопроцентно положительный. Меньше всего нам нужны кадры, где бравые копы разгоняют жутких простестующих с улиц под воодушевляющую музыку: вот теперь-то, как бы говорит нам фильм, точно заживем хорошо.

    Ефим Гугнин, Cinemaholics

    Когда на улицах протестующие получают грубый отпор дубинками, очень необычно смотреть в кинотеатре историю о полицейском торжестве, вреде тотальной свободы и злобном создателе мессенджера с ключами шифрования, который не выдаёт данные государству и жалуется на постоянные притеснения граждан.

    Владислав Шуравин, Film.ru

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    Большие посты на схожую тему посвятили и зрители:

    (щёлкните на твит, чтобы посмотреть весь тред)

    А здесь наш автор Леонид Мойжес рассказывает, почему он назвал фильм «пропагандой».

    Неудачный уикэнд и флэшмоб

    За первый уикэнд «Гром» собрал почти в два раза ниже ожиданий. Лента уступила блокбастеру «Годзилла против Конга», её касса на момент написания заметки составила 129 миллионов рублей. Бюджет оценивается примерно в 600 миллионов. Более того, несколько лет назад зрители с большей охотой пошли на «Защитников» Сарика Андреасяна.

    На фоне низких сборов первых выходных поклонники фильма запустили флэшмоб в соцсетях #поддержитемайорагрома, под которым публикуют вдохновляющие посты, фан-арты и призыв сходить в кино ещё раз.

    К флэшмобу подключились и коллеги-кинематографисты по сериалу «Этерна», где тоже играет Сергей Горошко, исполнитель роли Сергея Разумовского.

    Многие поклонники опубликовали фан-арты:

    Поддержка была и в неожиданном формате:

    Многие уверены, что прежде всего фильм пропагандирует любовь к шаурме:

    Отдельная волна рисунков и постов посвящена Сергею Разумовскому и его телохранителю Олегу Волкову. В их дуэте многие зрители увидели почти любовную химию (персонажу Разумовского в целом присущи стереотипные черты негетеросексуального героя).

    Поклонники призывают помочь фильму, скупая билеты в кинотеатрах или покупая для тех, кто сходить не может.

    И кто-то так и сделал!

    На поддержку отреагировали и создатели фильма. Среди прочего, предложили приобретать мерч, который тоже идёт в кассу картины.

    Команда также опубликовала два отрывка: вступительные титры и сцену с допросом.

    P.S.:

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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