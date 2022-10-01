«Шесть сезонов и фильм»: полнометражка по сериалу «Сообщество» выйдет на Peacock

«Сообщество» Дэна Хармона всё-таки получит полнометражный фильм, который продолжит историю шоу. Оригинальный сериал посвящён разномастной группе студентов общественного колледжа, основную часть которого составляют люди средних лет и старше. Peacock сообщил , что комедийный сериалСообществоДэна Хармона всё-таки получит полнометражный фильм, который продолжит историю шоу. Оригинальный сериал посвящён разномастной группе студентов общественного колледжа, основную часть которого составляют люди средних лет и старше.

В фильме вернётся практически весь оригинальный актёрский состав — Джоэл МакХэйл, Дэнни Пуди, Элисон Бри, Джиллиан Джейкобс, Джим Рэш и Кен Джонг. Непонятно, вернутся ли актёры Дональд Гловер и Иветт Николь Браун, покинувшие сериал в последних сезонах. Детали сюжета пока неизвестны, но, скорее всего, мы узнаем, как сложились истории героев после окончания колледжа.

Лента выйдет на стриминговом сервисе Peacock, который также получит права на добавление всех шести сезонов сериала в свою библиотеку. Сценарий снова напишет создатель сериала Дэн Хармон.

«Сообщество» начало выходить в 2009 году на NBC, его последний шестой сезон завершился в 2015-м. Тогда Дэн Хармон пообещал, что зрители увидят «шесть сезонов и фильм», и с тех пор фанаты просили у Хармона снять фильм-продолжение, используя именно эту фразу. Что ж, дождались!