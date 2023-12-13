Шестая часть «Ивана Царевича и Серого Волка» выйдет в конце 2024 года

Режиссер Константин Феоктистов рассказал, что шестой мультфильм во франшизе «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в конце 2024 года.
За сценарий отвечают Александр Боярский и Александра Шоха, которые работали над мультфильмами по «Трем богатырям».
Постановщик отметил, что в новой части обязательно будут интрига и неожиданная развязка. Кроме того, часть событий развернутся в голове у Царя.
А 28 декабря выйдет другой мультфильм Феоктистова — «Три богатыря и Пуп Земли».
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