Шестая часть «Ивана Царевича и Серого Волка» выйдет в конце 2024 года

Режиссер Константин Феоктистов рассказал, что шестой мультфильм во франшизе «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в конце 2024 года.

За сценарий отвечают Александр Боярский и Александра Шоха, которые работали над мультфильмами по «Трем богатырям».

Постановщик отметил, что в новой части обязательно будут интрига и неожиданная развязка. Кроме того, часть событий развернутся в голове у Царя.

А 28 декабря выйдет другой мультфильм Феоктистова — «Три богатыря и Пуп Земли».