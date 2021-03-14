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    Новости

    Шоураннер «Харли Квинн» рассказал, когда ждать третий сезон мультсериала

    14 марта 2021
    Кот-император
    14.03.2021
    1046
    1 минута на чтение
    Шоураннер «Харли Куинн» поделился предположительной датой выхода третьего сезона

    Пока что не было официальной информации о том, когда состоится премьера нового сезона «Харли Квинн». Один из создателей сериала Патрик Шумакер высказывал надежду, что новый сезон может выйти в конце этого года. Однако в недавнем интервью для подкаста Master of None другой шоураннер Джастин Халперн дал более четкий ответ.

    Думаю, 3 сезон, вероятно, выйдет либо в самом конце этого года, либо в начале 2022-го. Потому что анимация занимает очень много времени.

    С самого начала шоу Шумакер поддразнивал аудиторию шутками о предстоящем сюжете. Например, в прошлом месяце в твиттере он рассказал, что увидел дизайн образов Харли и Айви для «красной ковровой дорожки», и уверен, что это «сломает интернет», если он поделится этими изображениями. «Но я не могу. Это убивает меня. И теперь вы все должны почувствовать мою боль», — написал шоураннер.

    Не так давно Шумакер рассказал, что уже начался процесс озвучивания персонажей. Напомним, что голос Харли Квинн подарила Кейли Куоко, Ядовитый Плющ говорит голосом Лейк Белл, Алана Тьюдик озвучивает Джокека, Глиноликого и Календарного человека, а Джанкарло Эспозито — Лекса Лютора.

    Напомним, что второй сезон мультсериала закончился тем, что Харли и Айви стали романтической парой, постепенно перейдя от дружбы к влюбленности в ходе их совместных приключений. По словам Джастина Халперна, в третьем сезоне основное внимание будет уделено тому, как Харли и Айви строят свои отношения после многих лет токсичных или неравноправных отношений, включая помолвку Айви с Воздушным змеем. Авторам интересно посмотреть, как отношения героинь могут развиваться под влиянием, например, жёстких внешних обстоятельств.

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    Кот-император
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