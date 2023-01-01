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    Шоураннер «Игры престолов» и «Дома Дракона» займётся сериалом про Зорро

    7 марта 2023
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    07.03.2023
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    Шоураннер «Игры престолов» и «Дома Дракона» займётся сериалом про «Зорро»

    Один из самых известных продюсеров, сценаристов и шоураннеров фэнтези-сериалов Брайан Когман присоединился к сериалу про Зорро, который разрабатывается для Disney+.

    Когман много лет работал вместе с Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайссом над «Игрой престолов», а позже занимался первым сезоном «Дома Дракона». Он покинул должность одного из создателей «Дом Дракона», и вот спустя время подыскал себе новый проект.

    Сериал, как и фильмы и книги, расскажет о возвращении Диего Де Ла Веги в родной Лос-Анджелес, где начинает бороться с преступностью под маской виджиланте. Ни много ни мало, а один из первых образов супергероев в популярной культуре.

    Студия описывает новый сериал как  проект для современной аудитории: эпическое приключение с захватывающей интригой, романтической сюжетной линией, лихими схватками и обаятельным юмором.

    Продюсером и исполнителем главной роли выступит Уилмер Вальдеррама, который ранее снялся в телеадаптации «От заката до рассвета».

    Новую экранизацию «Зорро» пытаются запустить в работу уже несколько лет. Например, в 2016-м хотели снять версию историю в постапокалиптическом сеттинге, позвав в кресло режиссёра Альфонсо Куарона. А в конце 2022-го Антонио Бандерас, исполнивший Зорро в фильме «Маска Зорро» 1998 года, рассказал, что наследника героя мог бы сыграть Том Холланд.

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