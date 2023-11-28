Шоураннер первого сезона «Локи» напишет сценарий для «Мстителей: Династия Канга»

Сценарий для «Мстителей: Династия Канга» напишет Майкл Уолдрон, работавший над первым сезоном «Локи» и «Доктором Стрэнджем: В мультивселенной безумия».

Ранее его назначили в качестве сценариста прямого сиквела «Династии Канга» под названием «Секретные войны».

Напомним, недавно проект покинул Дестин Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»), который должен был снять супергеройский блокбастер.

Премьера «Династии Канга» должна состояться 1 мая 2026 года.