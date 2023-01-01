Шоураннер «Тьмы и кости» работает над спин-оффом сериала

Шоураннер «Тьмы и кости» Эрик Хайссерер рассказал EW, что он тайно работал над спин-оффом сериала под названием «Шестерка воронов».
Источники сообщают, что проект находится на ранней стадии производства и пока даже не близок к тому, чтобы получить «зеленый свет».
Сам Хайссерер отметил, что все будет зависеть от того, какие результаты покажет второй сезон «Тьмы и кости», стартовавший 16 марта.
В EW отмечают, что ситуация со спин-оффом такая же, как со вторым сезоном, работа над которым стартовала до того, как его заказали.
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