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    Новости

    Шутер Halo Infinite отложили до 2021-го — игра не выйдет на старте продаж Xbox Series X

    12 августа 2020
    Кот-император
    12.08.2020
    2690
    0 минут на чтение
    Шутер Halo Infinite отложили до 2021-го — игра не выйдет на старте продаж Xbox Series X

    Глава команды разработчиков Halo Infinite Крис Ли объявил, что игру переносят на 2021 год.

    Такое решение студия 343 Industries приняла в связи со «множеством факторов», в том числе и сложностями, которые возникли из-за коронавирусной пандемии. При этом Ли не стал упоминать критику игры в соцсетях, что последовала после презентации Microsoft. Тогда игроки и СМИ обратили внимание на плохое освещение, отсутствие теней, низкое качество текстур и другие проблемы. Впрочем, Ли поблагодарил поклонников за поддержку и любовь к серии.

    Теперь у Halo Infinite нет точной даты.

    Одновременно Microsoft объявила, что консоль нового поколения Xbox Series X поступит в продажу в ноябре — получается, что без своего главного флагманского проекта на старте. Впрочем, в записи упоминаются другие игры, в том числе и с прошлого поколения, которые будут оптимизированы для нового устройства.

    Ранее о новом переносе сообщила команда Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра выйдет в 2021-м, но конкретной даты тоже нет. По словам разработчиков, им нужно больше времени, чтобы игра соответствовала заданной планке качества и амбициям.

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    S.T.A.L.K.E.R. 2, новая Fable и Halo Infinite — что показали на презентации Microsoft?

     Дмитрий Кинский |  23.07.2020

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    Кот-император
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