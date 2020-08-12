Шутер Halo Infinite отложили до 2021-го — игра не выйдет на старте продаж Xbox Series X

Глава команды разработчиков Halo Infinite Крис Ли объявил, что игру переносят на 2021 год.
Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f
— Halo (@Halo) August 11, 2020
Такое решение студия 343 Industries приняла в связи со «множеством факторов», в том числе и сложностями, которые возникли из-за коронавирусной пандемии. При этом Ли не стал упоминать критику игры в соцсетях, что последовала после презентации Microsoft. Тогда игроки и СМИ обратили внимание на плохое освещение, отсутствие теней, низкое качество текстур и другие проблемы. Впрочем, Ли поблагодарил поклонников за поддержку и любовь к серии.
Теперь у Halo Infinite нет точной даты.
Одновременно Microsoft объявила, что консоль нового поколения Xbox Series X поступит в продажу в ноябре — получается, что без своего главного флагманского проекта на старте. Впрочем, в записи упоминаются другие игры, в том числе и с прошлого поколения, которые будут оптимизированы для нового устройства.
Ранее о новом переносе сообщила команда Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра выйдет в 2021-м, но конкретной даты тоже нет. По словам разработчиков, им нужно больше времени, чтобы игра соответствовала заданной планке качества и амбициям.
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