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    Сиквел «Аквамена» собрал больше «Черного Адама» и «Шазам!»

    22 января 2024
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    22.01.2024
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    Сиквел «Аквамена» собрал больше «Черного Адама» и «Шазам!»

    Сиквел «Аквамена» с подзаголовком «Потерянное царство» собрал в мировом прокате больше 396 миллионов долларов.

    Это самый кассовый фильм в основной вселенной DC за последние пять лет. Для сравнения, недавний «Черный Адам» заработал 393 миллиона долларов, а «Шазам!» — 367 миллионов.

    Тем не менее фильм все равном не стал финансово успешным, потому что его бюджет составил 200 миллионов долларов без учета затратов на маркетинг.

    Напомним, оригинальная картина 2018 года собрала больше 1,1 миллиарда при бюджете в 160 миллионов.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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