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    «Сирокко из страны ветров»: трейлер и дата премьеры

    18 июня 2024
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    18.06.2024
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    27 июня в российский прокат выйдет франко-бельгийский мультфильм «Сирокко из страны ветров». Его поставил режиссёр Бенуа Шье («Тетя Хильда») по сценарию Алена Ганьоля, номинанта на «Оскар» за мультфильм «Кошачья жизнь». Бенуа Шье — большой поклонник аниме студии Ghibli и открыто признаётся, что на него сильно повлияли работы Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты.

    Мультфильм рассказывает о двух девочках, Кармен и Жюльетте, которые гостят у детской писательницы. В её доме они находят ожившую фигурку, и та приводит их через портал в сказочный мир, где девочки превращаются в кошек. В волшебном мире они встречают таинственного правителя Сирокко, которому удалось пленить могучий ветер. Насмотревшись на чудеса, сёстры пытаются найти дорогу домой.

    Посмотреть фильм в оригинале, на французском, желающие смогут 22 июня в рамках кинофестиваля «Французские недели» в кинотеатре «Октябрь». После премьеры будет встреча с актёром и режиссёром дубляжа Александром Скидановым и художницей Ульяной Ёлкиной.

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