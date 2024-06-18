«Сирокко из страны ветров»: трейлер и дата премьеры

27 июня в российский прокат выйдет франко-бельгийский мультфильм «Сирокко из страны ветров». Его поставил режиссёр Бенуа Шье («Тетя Хильда») по сценарию Алена Ганьоля, номинанта на «Оскар» за мультфильм «Кошачья жизнь». Бенуа Шье — большой поклонник аниме студии Ghibli и открыто признаётся, что на него сильно повлияли работы Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты.

Мультфильм рассказывает о двух девочках, Кармен и Жюльетте, которые гостят у детской писательницы. В её доме они находят ожившую фигурку, и та приводит их через портал в сказочный мир, где девочки превращаются в кошек. В волшебном мире они встречают таинственного правителя Сирокко, которому удалось пленить могучий ветер. Насмотревшись на чудеса, сёстры пытаются найти дорогу домой.

Посмотреть фильм в оригинале, на французском, желающие смогут 22 июня в рамках кинофестиваля «Французские недели» в кинотеатре «Октябрь». После премьеры будет встреча с актёром и режиссёром дубляжа Александром Скидановым и художницей Ульяной Ёлкиной.