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    Новости

    Скарлетт Йоханссонн подала на Disney в суд из-за гибридного релиза «Чёрной вдовы». Студия уже подготовила ответ

    30 июля 2021
    30.07.2021
    2693
    1 минута на чтение
    Скарлетт Йоханссонн подала на Disney в суд из-за гибридного релиза «Чёрной вдовы». Студия уже подготовила ответ

    По данным The Wall Street Journal, Скарлетт Йоханссонн подала в суд на Disney. Её претензия связана с решением студии выпустить картину одновременно в кинотеатрах и на стриминге.

    Всё дело в том, что актриса выступает ещё и как исполнительный продюсер, и по контракту она получает процент с кассовых сборов.

    Disney намеренно склонила Marvel к нарушению соглашения без каких-либо оснований, чтобы помешать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel

    цитата из иска

    Согласно документу, после того, как Disney и Marvel объявили о гибридном релизе фильма, то представители актрисы обратились к студии, чтобы пересмотреть контракт, но с ними так и не связались.

    Инсайдер издания отмечает, что из-за решения Disney и Marvel Йоханссонн потеряла около 50 миллионов долларов.

    Через несколько часов представители компании объявили, что претензия «актрисы не имеет никаких оснований». Кроме того, студия поставила Йоханссонн в вину то, что она игнорирует последствия коронавирусной пандемии.

    У этой жалобы нет никаких оснований. Больше всего нас огорчает то, что иск игнорирует ужасные и продолжительные последствия глобальной коронавирусной пандемии.

    Disney целиком и полностью следовала своим обязательствам по контракту с миссис Йоханссонн и, более того, благодаря релизу фильма на Disney+ по программе Premier Access, она получит дополнительную компенсацию к её гонорару в 20 миллионов долларов.

    из заявления Disney

    Мировые сборы «Чёрной вдовы» составили 319 миллионов долларов. За первый уикенд на стриминге картина принесла ещё 60 миллионов.

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     Илья Глазков |  05.07.2021

    В новом фильме Marvel есть яростные драки, мрачный сюжет и обаятельная Скарлетт Йоханссон. Почему же он всё равно не впечатляет?

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