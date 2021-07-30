Скарлетт Йоханссонн подала на Disney в суд из-за гибридного релиза «Чёрной вдовы». Студия уже подготовила ответ

По данным The Wall Street Journal, Скарлетт Йоханссонн подала в суд на Disney. Её претензия связана с решением студии выпустить картину одновременно в кинотеатрах и на стриминге.
Всё дело в том, что актриса выступает ещё и как исполнительный продюсер, и по контракту она получает процент с кассовых сборов.
Disney намеренно склонила Marvel к нарушению соглашения без каких-либо оснований, чтобы помешать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel
цитата из иска
Согласно документу, после того, как Disney и Marvel объявили о гибридном релизе фильма, то представители актрисы обратились к студии, чтобы пересмотреть контракт, но с ними так и не связались.
Инсайдер издания отмечает, что из-за решения Disney и Marvel Йоханссонн потеряла около 50 миллионов долларов.
Через несколько часов представители компании объявили, что претензия «актрисы не имеет никаких оснований». Кроме того, студия поставила Йоханссонн в вину то, что она игнорирует последствия коронавирусной пандемии.
У этой жалобы нет никаких оснований. Больше всего нас огорчает то, что иск игнорирует ужасные и продолжительные последствия глобальной коронавирусной пандемии.
Disney целиком и полностью следовала своим обязательствам по контракту с миссис Йоханссонн и, более того, благодаря релизу фильма на Disney+ по программе Premier Access, она получит дополнительную компенсацию к её гонорару в 20 миллионов долларов.
из заявления Disney
Мировые сборы «Чёрной вдовы» составили 319 миллионов долларов. За первый уикенд на стриминге картина принесла ещё 60 миллионов.
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