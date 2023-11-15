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    Новости

    Следующая игра от авторов Baldur’s Gate 3 «раздвинет границы»

    15 ноября 2023
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    15.11.2023
    552
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    Следующая игра от авторов Baldur's Gate 3 «раздвинет границы»

    Глава Larian Studios Свен Винке подтвердил, что компания запустила в производство свою следующую игру.

    Увы, руководитель студии пока не может поделиться деталями, но пообещал, что тайтл «раздвинет границы».

    Мне бы хотелось рассказать вам о нашей следующей большой игре. Мы очень вдохновлены тем, что она раздвинет многие границы. И я очень взволнован этим.

    Также Свен Винке поблагодарил всех за огромную поддержку Baldur’s Gate 3 на Golden Joystick Awards.

    Это настоящая честь, особенно в год с таким количеством релизов. Видеть, как наша нишевая RPG вызывает такой восторг, очень мотивирует.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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