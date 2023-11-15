Следующая игра от авторов Baldur’s Gate 3 «раздвинет границы»

Глава Larian Studios Свен Винке подтвердил, что компания запустила в производство свою следующую игру.

Увы, руководитель студии пока не может поделиться деталями, но пообещал, что тайтл «раздвинет границы».

Мне бы хотелось рассказать вам о нашей следующей большой игре. Мы очень вдохновлены тем, что она раздвинет многие границы. И я очень взволнован этим.

Также Свен Винке поблагодарил всех за огромную поддержку Baldur’s Gate 3 на Golden Joystick Awards.