Издание World of Reel с ссылкой на свои источники рассказало о тест-показах пятой части приключенческого боевика «Индианы Джонса», которые проводила Disney среди закрытой аудитории. Как пишет WoR, компания подготовила несколько вариантов финала, и зрителям они не понравились. Якобы сейчас Disney «паникует» из-за негативной реакции, опасаясь, что фильм провалится.
В одной из концовок героиня Фиби Уоллер-Бридж (играет крестницу Джонса) принимает титул искательницы приключений и заменяет героя Форда. По словам источника, этот финал оказался наименее популярным среди зрителей. Такая замена в теории может дать новый виток франшизе — но уже без Форда. В другой малопопулярной среди аудитории концовке Индиана умирает.
Disney переживает из-за приёма фильма, поскольку в памяти ещё жива реакция на «Индиану Джонса и Королевство хрустального черепа». Компания явно планирует расширять франшизу — об этом говорят и слухи о сериале.
Пятый фильм начали снимать в июне 2021-го. Первоначально его хотели выпустить в 2022-м, но перенесли на лето 2023-го. Режиссёром выступил не Стивен Спилберг. а Джеймс Мэнголд («Логан», «Форд против Феррари»). Харрисону Форду на момент выхода уже будет 81 год.
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