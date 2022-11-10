Издание World of Reel с ссылкой на свои источники рассказало о тест-показах пятой части приключенческого боевика «Индианы Джонса», которые проводила Disney среди закрытой аудитории. Как пишет WoR, компания подготовила несколько вариантов финала, и зрителям они не понравились. Якобы сейчас Disney «паникует» из-за негативной реакции, опасаясь, что фильм провалится.

В одной из концовок героиня Фиби Уоллер-Бридж (играет крестницу Джонса) принимает титул искательницы приключений и заменяет героя Форда. По словам источника, этот финал оказался наименее популярным среди зрителей. Такая замена в теории может дать новый виток франшизе — но уже без Форда. В другой малопопулярной среди аудитории концовке Индиана умирает.

Disney переживает из-за приёма фильма, поскольку в памяти ещё жива реакция на «Индиану Джонса и Королевство хрустального черепа». Компания явно планирует расширять франшизу — об этом говорят и слухи о сериале.

Пятый фильм начали снимать в июне 2021-го. Первоначально его хотели выпустить в 2022-м, но перенесли на лето 2023-го. Режиссёром выступил не Стивен Спилберг. а Джеймс Мэнголд («Логан», «Форд против Феррари»). Харрисону Форду на момент выхода уже будет 81 год.