Слух: Джоди Уиттакер покинет «Доктора Кто» в спецвыпусках 2022 года

Издание Mirror сообщает, что Джоди Уиттакер уйдет из «Доктора Кто» в следующем году, после специальных выпусков 2022 года.

Ещё с начала этого года распространились слухи о том, что Джоди Уиттакер может покинуть «Доктора Кто» сразу после тринадцатого сезона, который выйдет в этом году. Судя по всему, планы поменялись.

В новом материале The Mirror утверждается, что уход Уиттакер был перенесён на более поздний срок в следующем году. Согласно источнику, Уиттакер появится в двух спецвыпусках после более короткого 13 сезона (в нём будет 8 эпизодов вместо 10). Портал RadioTimes.com обратился за подтверждением к BBC, но там отказались комментировать эту информацию. Поэтому на данном этапе официально ничего неизвестно.

The Mirror также отметило, что на обложке ежегодника «Доктора Кто» 2022 года не будет Уиттакер. Ежегодник этого года стал первым за 57-летнюю историю шоу, на обложке которого не будет изображен нынешний Повелитель времени, а вместо этого появится только ТАРДИС.

Один из источников сообщил изданию:

Когда автора ежегодника Пол Лэнга спросили, почему Уиттакер нет на обложке, писатель ответил фанатам в Twitter:

I didn’t do the cover, but I can assure you she is inside on (nearly) every page!

— Paul Lang (@rudemrlang) June 12, 2021