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    Слух: Джоди Уиттакер покинет «Доктора Кто» в спецвыпусках 2022 года

    14 июня 2021
    14.06.2021
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    Издание Mirror сообщает, что Джоди Уиттакер уйдет из «Доктора Кто» в следующем году, после специальных выпусков 2022 года.

    Ещё с начала этого года распространились слухи о том, что Джоди Уиттакер может покинуть «Доктора Кто» сразу после тринадцатого сезона, который выйдет в этом году. Судя по всему, планы поменялись.

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    Говорят, Крис Чибнелл останется на посту шоураннера.

    В новом материале The Mirror утверждается, что уход Уиттакер был перенесён на более поздний срок в следующем году. Согласно источнику, Уиттакер появится в двух спецвыпусках после более короткого 13 сезона (в нём будет 8 эпизодов вместо 10). Портал RadioTimes.com обратился за подтверждением к BBC, но там отказались комментировать эту информацию. Поэтому на данном этапе официально ничего неизвестно.

    The Mirror также отметило, что на обложке ежегодника «Доктора Кто» 2022 года не будет Уиттакер. Ежегодник этого года стал первым за 57-летнюю историю шоу, на обложке которого не будет изображен нынешний Повелитель времени, а вместо этого появится только ТАРДИС.

    Один из источников сообщил изданию:

    В каждом ежегоднике «Доктор Кто» с 1964 года был изображён Доктор, так что для них это значительное изменение. Несомненно, это не совпадение, что это произошло именно тогда, когда она в процессе ухода [из шоу].

    Когда автора ежегодника Пол Лэнга спросили, почему Уиттакер нет на обложке, писатель ответил фанатам в Twitter:

    Не я занимался обложкой, но могу гарантировать, что она [Уиттакер] внутри ежегодника (почти) на каждой странице

    В предыдущие годы, когда действующий Доктор официально покидал шоу, он всё равно появлялся на ежегодных обложках «Доктора Кто», так что отсутствие Уиттакер на обложке нельзя воспринимать как какое-либо подтверждение её ухода.

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