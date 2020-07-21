    3
    Новости

    Слух: HBO ищёт актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр для приквела «Игры престолов»

    21 июля 2020
    Кот-император
    21.07.2020
    3286
    1 минута на чтение
    Слух: HBO ищёт актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр для приквела «Игры престолов»

    По данным портала recapped, который когда-то сообщил достоверную информацию об утверждении актёров на роли в «Ведьмаке», HBO начала поиски актрис на главные роли для «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов».

    Пока что известно о двух героинях. Первая — Рейнира Таргариен (её ещё называли Отрада Королевства), наследница Визериса I и принцесса Драконьего Камня, которая стала самопровозглашённой королевой Вестероса во время Танца Драконов. На её роль ищут актрису от 20 с чем-то лет. Вторая — Алисента Хайтауэр (вторая жена Визериса I), мачеха Рейниры Таргариен и мать Эйгона II. В времена Танца Драконов попала в плен к врагам. На её роль ищут актрису постарше Рейниры.

    Слева — Рейнира за авторством Романа Папсуева (amok), справа — Алисента от Enife. Иллюстрация в шапке — Дага Уитли (Douglas Wheatley)

    Кроме того, порталу Redanian Intelligence удалось разузнать рабочее название «Дома Дракона» — Red Gun. Его нашли на странице LinkedIn финансового супервайзера Уильяма О’Тула. Ранее он занимался приквелом Bloodmoon, но после отмены перешел на другой проект HBO. Так что если вы встретите новости про некий сериал Red Gun от HBO, то знайте — это приквел «Игры престолов».

    «Дом Дракона» выйдет ориентировочно в 2022 году. Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта числятся Мигель Сапочник и Райан Кондал. В числе сценаристов — сам Джордж Мартин. HBO заказал сразу десять эпизодов.

    Действие шоу развернётся за 300 лет до событий оригинала. Оно расскажет о восхождении и падении династии Таргариенов.

    Ещё в январе в сети якобы появилось описание главных ролей — Висеньи, Рейнис и Эйгона Таргариенов. Возможно, один из источников ошибается, ведь героев разделяют года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Филип Пулман «Тайное содружество». Читаем первую главу
    0
    10152
    Филип Пулман «Тайное содружество»: продолжение «Тёмных начал». Читаем первую главу

    Книга начинается с переживаний повзрослевшей Лиры — она ссорится со своим деймоном Пантелеймоном. И не подозревает, что вокруг неё начинают плести новый заговор…

    Склад 1
    0
    62644
    Автор антиутопии «Склад» предостерегает о ближайшем будущем

    Роб Харт рассказывает о своем романе, источниках вдохновения и злободневных проблемах, которые легли в основу сюжета.

    Забытые шедевры аниме: космические пираты и авантюристы 5
    0
    77845
    Забытая классика аниме: космические пираты и авантюристы

    Продолжаем рассказ про незаслуженно забытые аниме-сериалы. На сей раз — о приключениях космических авантюристов, которые странствуют по бескрайним просторам межзвездного океана.

    Дмитрий Орёл «Июль Исаака» (первая часть)
    0
    251519
    Дмитрий Орёл «Июль Исаака» (первая часть)

    Рядом со Старым Городком есть кладбище, которое очень хорошо хранит свои секреты. Если только кто-нибудь не захочет рассказать добрым людям о том, как молодой хотел расправиться со старым, о свадьбах и похоронах и о волшебном тенескопе…

    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»
    0
    129529
    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»

    Лихая космоопера с юным, но беспринципным героем.

    Никола Тесла
    0
    172831
    Древнекитайский космонавт и кондом Казановы: изобретения, опередившие время

    Полезные вещицы и необычные технологии, которые появились намного раньше, чем кажется.

    Роб Харт «Склад» Производственный триллер на фоне очень узнаваемого будущего
    0
    180882
    Роб Харт «Склад». Производственный триллер на фоне очень узнаваемого будущего

    Непростая антиутопия ближнего прицела, маскирующаяся под запутанный шпионский триллер.

    Обзор комикса «Ворон»
    0
    225295
    Месть в готическом стиле: обзор комикса «Ворон»

    Холодный, но такой стильный графический триллер о любви и мести с того света.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить