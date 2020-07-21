Слух: HBO ищёт актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр для приквела «Игры престолов»

По данным портала recapped, который когда-то сообщил достоверную информацию об утверждении актёров на роли в «Ведьмаке», HBO начала поиски актрис на главные роли для «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов».

Пока что известно о двух героинях. Первая — Рейнира Таргариен (её ещё называли Отрада Королевства), наследница Визериса I и принцесса Драконьего Камня, которая стала самопровозглашённой королевой Вестероса во время Танца Драконов. На её роль ищут актрису от 20 с чем-то лет. Вторая — Алисента Хайтауэр (вторая жена Визериса I), мачеха Рейниры Таргариен и мать Эйгона II. В времена Танца Драконов попала в плен к врагам. На её роль ищут актрису постарше Рейниры.

Слева — Рейнира за авторством Романа Папсуева (amok), справа — Алисента от Enife. Иллюстрация в шапке — Дага Уитли (Douglas Wheatley)

Кроме того, порталу Redanian Intelligence удалось разузнать рабочее название «Дома Дракона» — Red Gun. Его нашли на странице LinkedIn финансового супервайзера Уильяма О’Тула. Ранее он занимался приквелом Bloodmoon, но после отмены перешел на другой проект HBO. Так что если вы встретите новости про некий сериал Red Gun от HBO, то знайте — это приквел «Игры престолов».

«Дом Дракона» выйдет ориентировочно в 2022 году. Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта числятся Мигель Сапочник и Райан Кондал. В числе сценаристов — сам Джордж Мартин. HBO заказал сразу десять эпизодов.

Действие шоу развернётся за 300 лет до событий оригинала. Оно расскажет о восхождении и падении династии Таргариенов.

Ещё в январе в сети якобы появилось описание главных ролей — Висеньи, Рейнис и Эйгона Таргариенов. Возможно, один из источников ошибается, ведь героев разделяют года.