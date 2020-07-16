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    Новости

    Слух: Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина в сериале про Оби-Вана Кеноби

    16 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    16.07.2020
    2347
    0 минут на чтение
    Слух: Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера в сериале про Обива-Вана Кеноби

    Портал LRM со ссылкой на собственные источники рассказал, что Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале про Оби-Вана Кеноби.

    Инсайдеры сообщают, что сделка с актером уже заключена. Соответствующий анонс должен был состояться в рамках Star Wars Celebration, который перенесли из-за коронавируса. А теперь новостью планируют поделиться ближе к началу съемок.

    По словам журналистов, изначально Хейден должен был сняться лишь в нескольких сценах, однако впоследствии его роль разрослась. Не в последнюю очередь из-за популярности приквелов.

    Как именно Энакин появится в шоу, на данный момент неизвестно. Вполне возможно, что мы увидим его в воспоминаниях его учителя.

    Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби должны стартовать этой зимой.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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