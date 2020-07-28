Слух: Хейли Стайнфилд присоединилась к касту «Соколиного глаза». Она играет Кейт Бишоп

Портал The Illuminerdi сообщает, что Marvel подписала на роль супергероини Кейт Бишоп актрису Хейли Стайнфилд («Железная хватка», «Бамблби»). Девушка появится в сериале Marvel Studios «Соколиный глаз», который расскажет об ученице Клинта Бартона. Джереми Реннер тоже в деле.

Съёмки планируют начать на площадке в Атланте в октябре. Всего в сезоне будет шесть эпизодов. По всей видимости, в основу сюжета ляжет история Мэтта Фрэкшена.

По старому графику «Соколиный глаз» запланирован на осень 2021-го. Когда его выпустят теперь — неизвестно.

Ранее СМИ сообщили, что «Сокол и Зимний солдат» переехали на осень 2020-го (первоначально собирались выпустить в августе). Даты пришлось сдвинуть и для шоу «Вандавижен» и «Локи» — на весну 2021-го.

Ранее портал сообщал уже информацию, которую подтверждали крупные СМИ — например, об участии Кристиана Бейла в КВМ в качестве некого злодея или об участии Марка Руффало в сериале про Женщину-Халка.