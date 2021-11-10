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    Новости

    Слух: Хлои Чжао снимет фильм по «Звёздным войнам». Его продюсирует Кевин Файги

    10 ноября 2021
    10.11.2021
    796
    0 минут на чтение
    Слух: Хлои Чжао снимет фильм по «Звёздным войнам». Его продюсирует Кевин Файги

    Аккаунт Bis Screen Leaks, специализирующийся на утечках, с подтверждением нескольких источников (включая инсайдера Джордана Мейсона) рассказал, что режиссёр Хлои Чжао («Вечные», «Земля кочевников») снимет фильм по «Звёздным войнам».

    Работать она будет над тем проектом, который продюсирует Кевин Файги, глава Marvel Studios. К этому фильму сценарий пишет Майкл Уолдрон («Локи», «Доктор Стрэндж 2»). Постановщица сама в интервью заявляла, что большая поклонница далёкой-далёкой галактики. И могла бы снять фильм, если бы её попросили.

    Пока что никаких подробностей о сюжете нет. Возможно, скоро о присоединении режиссёра объявят официально. Некоторые источники говорят, что стороны ещё не подписали договор. Другие, наоборот, утверждают, что всё уже подписано.

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