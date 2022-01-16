Слух: Hogwarts Legacy могут перенести на следующий год

Игра Hogwarts Legacy, анонсированная 2020 году, изначально должна была выйти в 2021 году, но в прошлом январе её перенесли на наступивший 2022-й. Hogwarts Legacy — экшен-RPG с открытым миром, события которой разворачиваются в Хогвартсе в XIX веке. Похоже, в скором времени Legacy вновь будет отложена — на ещё один год.
Об этом сообщил бывший редактор портала IGN Колин Мориарти в своём подкасте Sacred Symbols. Он рассказал, что производство игры переживает определённые проблемы. Конкретной причины задержки он не назвал, но, по его словам, в этом году игру точно не выпустят.
Инсайдер Том Хендерсон поделился, что про изменения в выпуске игры могут рассказать на шоу State of Play, которое пройдёт в начале февраля. На мероприятии, возможно, и объявят новую дату выходы игры.
Hogwarts Legacy планируют выпустить на PS5, PS4, Xbox One и ПК.
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