Слух: Hogwarts Legacy могут перенести на следующий год

Игра Hogwarts Legacy, анонсированная 2020 году, изначально должна была выйти в 2021 году, но в прошлом январе её перенесли на наступивший 2022-й. Hogwarts Legacy — экшен-RPG с открытым миром, события которой разворачиваются в Хогвартсе в XIX веке. Похоже, в скором времени Legacy вновь будет отложена — на ещё один год.

Об этом сообщил бывший редактор портала IGN Колин Мориарти в своём подкасте Sacred Symbols . Он рассказал, что производство игры переживает определённые проблемы. Конкретной причины задержки он не назвал, но, по его словам, в этом году игру точно не выпустят.

Инсайдер Том Хендерсон поделился, что про изменения в выпуске игры могут рассказать на шоу State of Play, которое пройдёт в начале февраля. На мероприятии, возможно, и объявят новую дату выходы игры.