Слух: найден актёр на роль следующего Доктора в сериале «Доктор Кто»

По данным британского таблоида The Sun, после ухода Джоди Уиттакер место нового Доктора займёт певец и актёр Олли Александр.

Ранее в этом году ходили слухи, что Джоди Уиттакер покинет сериал после специальных выпусков 2022 года. Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что в скором времени объявят нового исполнителя роли Доктора, и им будет Олли Александр.

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Актёр и музыкант Олли известен, прежде всего, как фронтмен группы Years and Years, но после своей роли в драме Рассела Т. Дэвиса «Это грех» о кризисе СПИДа 1980-х годов, Олли получил признание критиков как актёр. Как сообщается, сейчас руководители BBC ведут переговоры с актёром, которые уже достигли «продвинутой стадии».

Его кандидатуру поддерживает бывший шоураннер сериала Рассел Ти Дэвис, который работал с Олли над несколькими проектами.

Ранее, в январе этого года, другой актёр «Доктора Кто» Джон Барроумен предположил, что Олли Александр будет «замечательным выбором» на роль следующего Доктора. Тогда Олли Александр опроверг слухи, сказав, что в ближайшее время этого не случится.