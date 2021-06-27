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    Новости

    Слух: найден актёр на роль следующего Доктора в сериале «Доктор Кто»

    27 июня 2021
    27.06.2021
    2535
    1 минута на чтение
    Слух: найден актёр на роль следующего Доктора Кто

    По данным британского таблоида The Sun, после ухода Джоди Уиттакер место нового Доктора займёт певец и актёр Олли Александр.

    Ранее в этом году ходили слухи, что Джоди Уиттакер покинет сериал после специальных выпусков 2022 года. Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что в скором времени объявят нового исполнителя роли Доктора, и им будет Олли Александр.

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     Кот-император |  14.06.2021

    Издание Mirror сообщает, что Джоди Уиттакер уйдет из «Доктора Кто» в следующем году, после специальных выпусков 2022 года. Ещё с начала этого года распространились слухи о том, что Джоди Уиттакер может […]

    Актёр и музыкант Олли известен, прежде всего, как фронтмен группы Years and Years, но после своей роли в драме Рассела Т. Дэвиса «Это грех» о кризисе СПИДа 1980-х годов, Олли получил признание критиков как актёр. Как сообщается, сейчас руководители BBC ведут переговоры с актёром, которые уже достигли «продвинутой стадии».

    Его кандидатуру поддерживает бывший шоураннер сериала Рассел Ти Дэвис, который работал с Олли над несколькими проектами.

    Ранее, в январе этого года, другой актёр «Доктора Кто» Джон Барроумен предположил, что Олли Александр будет «замечательным выбором» на роль следующего Доктора. Тогда Олли Александр опроверг слухи, сказав, что в ближайшее время этого не случится.

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