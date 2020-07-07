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    Новости

    Слух: новый фильм о Константине снимет студия Абрамса

    7 июля 2020
    Кот-император
    07.07.2020
    1824
    1 минут на чтение
    Константин

    Если верить изданию The Direct, которое ссылается на анонимный, но «надёжный» источник, Warner Bros. готовят новый фильм о Джоне Константине. Причём его производством займётся студия Джей Джей Абрамса Bad Robot, а сам он планируется продюсером. По словам источника, фильм должен быть выдержан в том же стиле, что и другие будущие проекты Bad Robot по DC, о которых уже известно: телесериал «Тёмная лига справедливости» и фильм «Затанна».

    Напомним, Джон Константин — маг, оккультист, экзорцист, курильщик, циник и матерщинник, созданный Аланом Муром. Он формально часть вселенной DC и даже время от времени пересекается с Бэтменом, но всегда относился скорее к мистической её части, а не супергеройской. Константина мы видели на экране уже дважды: в фильме 2005 года с Киану Ривзом и в телесериале 2014 года с Мэттом Райаном. Фильм в своё время раскритиковали за сильный отход от комиксов — Ривз внешне не похож на героя, а действие происходит в США, хотя комиксы были в основном про Лондон. Сериал был ближе к комиксам, но тоже был вскоре закрыт из-за недостаточно высоких рейтингов. Впоследствии он получил продолжение в виде мультсериала, а герой в исполнении Мэтта Райана мелькал в других сериалах по комиксам DC.

    Пока неясно, будут ли создатели пытаться привязать новый фильм к какой-либо из предыдущих экранизаций, но Мэтт Райан наверняка не отказался бы от участия, а Киану Ривз, несмотря на возраст, переживает второй взлёт популярности. Так что чем чёрт не шутит?

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    Кот-император
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