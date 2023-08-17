«Настоящий хит для PS3»: первый трейлер игры The Walking Dead: Destinies

Состоялся официальной анонс The Walking Dead: Destinies — игры про Рика Граймса. И вместе с этим разработчики поделились первым геймплейным трейлером.

Правда, в сети уже раскритиковали экшен за устаревшие графику и анимации. В то же время многим показалась интересной сама концепция тайтла.

Дата релиза пока не уточняется.

По данным инсайдера BillBil-Kun, который ежемесячно публикует информацию о новых играх в подписках PlayStation и безошибочно «сливает» анонсы, осенью 2023-го в продажу поступит новая видеоигра по вселенной «Ходячих мертвецов».

Она называется The Walking Dead: Destinies (такая торговая марка была зарегистрирована в США). В центре сюжета окажется Рик Граймс, главный герой комикса и сериала. А события игры развернутся между 1 и 4 сезонами.

В числе особенностей игры BillBil-Kun называет:

экшен от третьего лица;

возможность принимать решения, которые отличаются от канона сериала;

механики сбора ресурсов и укрепления лагеря выживших;

механика поиска напарников — например, Дэрила.

Релиз якобы намечен на конец этого года (предположительно, 27 ноября). Игру планируют выпустить на PC, PS4, Xbox One и Nintend Switch.