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    Новости

    «Настоящий хит для PS3»: первый трейлер игры The Walking Dead: Destinies

    17 августа 2023
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    17.08.2023
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    1 минута на чтение
    Слух: осенью выйдет игра по «Ходячим мертвецам» про Рика Граймса 1

    Состоялся официальной анонс The Walking Dead: Destinies — игры про Рика Граймса. И вместе с этим разработчики поделились первым геймплейным трейлером.

    Правда, в сети уже раскритиковали экшен за устаревшие графику и анимации. В то же время многим показалась интересной сама концепция тайтла.

    Дата релиза пока не уточняется.

    По данным инсайдера BillBil-Kun, который ежемесячно публикует информацию о новых играх в подписках PlayStation и безошибочно «сливает» анонсы, осенью 2023-го в продажу поступит новая видеоигра по вселенной «Ходячих мертвецов».

    Она называется The Walking Dead: Destinies (такая торговая марка была зарегистрирована в США). В центре сюжета окажется Рик Граймс, главный герой комикса и сериала. А события игры развернутся между 1 и 4 сезонами.

    В числе особенностей игры BillBil-Kun называет:

    • экшен от третьего лица;
    • возможность принимать решения, которые отличаются от канона сериала;
    • механики сбора ресурсов и укрепления лагеря выживших;
    • механика поиска напарников — например, Дэрила.

    Релиз якобы намечен на конец этого года (предположительно, 27 ноября). Игру планируют выпустить на PC, PS4, Xbox One и Nintend Switch.

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