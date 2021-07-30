Слух: первый сезон The Last of Us стоит около 200 миллионов долларов

Джейсон Кенни, премьер-министр канадской провинции Альберта, в одном из интервью заявил, что HBO собирается инвестировать в каждый сезон телеадаптации The Last of Us порядка 200 миллионов долларов.
По его словам, об этом ему сообщили представители телеканала.
Также он отметил, что у авторов сериала в планах аж восемь сезонов. Судя по всему, они хотят занять нишу, которую скоро освободят «Ходячие мертвецы».
Шоураннером выступает Крэйг Мазин («Чернобыль»), а Нил Дракманн помогает ему со сценарием. Первую серию поставит российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда»).
Сериал должен выйти в 2022 году. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.
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